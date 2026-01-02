發熱衣穿多久該汰換？專家解答「關鍵時機」 這1點也會影響保暖度

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每到冬天，天氣一轉冷，許多人第一時間就會把發熱衣拿出來穿，但不少人也發現，明明穿了發熱衣，身體卻還是覺得冷。其實，發熱衣不夠保暖，原因不一定出在氣溫，有時反而和衣服本身有關。對此，Uniqlo Taiwan指出，發熱衣其實是有使用年限的機能衣物。隨著穿著時間拉長與清洗次數增加，衣料的機能會逐漸下降，保暖效果也會跟著打折。當發熱衣無法有效留住體溫，即使層層穿搭，仍可能覺得不夠暖。

對此，Uniqlo Taiwan也分享快速檢查2個重點，就能判斷手上的發熱衣是否已經影響保暖表現，該不該考慮汰換。

1、先看衣標上的數字

發熱衣的保暖效果，來自纖維吸收水氣後產生熱能。但隨著穿著、清洗次數增加，纖維結構會逐漸老化，吸濕發熱能力也會下降。

一般建議，穿滿約 3 年就可以考慮汰換。換上新的發熱衣，貼身度與保暖感受，真的會差很多。

2、穿起來的合身度

發熱衣要「貼身」才能發揮效果。如果穿上後感覺鬆垮、不服貼，身體產生的熱能容易流失，保暖力自然打折。

選擇合身但不緊繃的尺寸，才能讓布料緊貼身體、把暖空氣好好留住，穿起來才會暖呼呼。

發熱衣保養小技巧？

想讓發熱衣陪你久一點，清洗方式也很重要：手洗或弱水流機洗都OK，但不可烘乾，也不能乾洗，以免破壞吸濕發熱的纖維結構，使保暖效果會明顯下降。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

