發熱衣穿錯了！她曝「1終極穿法」暖到流汗：怕冷人必學

生活中心／朱祖儀報導

不少人已經出動發熱衣。（示意圖／資料照）

近來天氣冷颼颼，不少人挖出發熱衣及羽絨外套禦寒，但你真的會穿嗎？近來一名部落客分享，最近看到一招發熱衣「終極穿法」，要把內衣穿在發熱衣外面，沒想到她實測真的熱到流汗，文章曝光掀起討論。

臉書粉專「美花的時尚、慢活、輕旅行」透露，最近天氣實在太冷，於是衝去UNIQLO買了7件發熱衣，各類款式都有，身體瞬間暖了起來，笑喊「我想接下來再更冷一點，我就一次穿兩件，這樣總該不冷了吧。」

粉專也分享，近來看到網路上有一種終極穿法，就是裸身直接穿發熱衣，再把內衣穿在發熱衣外面，讓每一層肌膚都接觸到發熱衣，就能維持住身體的熱能。

廣告 廣告

她實測之後真的在辦公室熱到流汗，驚呼「沒想到真的有效耶～超級暖！一點都不冷！怕冷人可以這樣試試看。」還說最近才發現，原來發熱衣是有年限的，自己衣櫃原本放的都是N年前買的，洗到都變薄了，發熱效果大打折扣。

更多三立新聞網報導

不是八大！「1高薪職業」爆被房東排擠 她嘆：租屋不敢講工作

妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了

比電暖器更省電！內行睡覺改用「1電器」熱到流汗 台電也點頭

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

