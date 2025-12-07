發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

天氣變冷，輕薄保暖的「發熱衣」成為許多民眾冬日必備單品。然而，不少人都有過類似經驗：在室外覺得溫暖舒適，一旦進入暖氣房或擠進捷運車廂，身體卻開始狂冒汗，發熱衣吸汗後變得濕黏，甚至在出汗後反而覺得更冷。對此，網紅「魚漿夫婦」近日分享了一招源自UNIQLO官方推薦的「疊穿秘技」，只要改變穿著順序，就能徹底解決這項困擾。

「魚漿夫婦」在臉書粉專指出，日本冬天的室內與大眾運輸工具通常暖氣極強，當民眾穿著厚重衣物從寒冷的室外進入溫暖車廂，加上人潮擁擠導致濕度上升，身體極易調節失靈而大量出汗。然而，市售發熱衣多利用嫘縈等纖維「吸濕發熱」的原理來保暖，一旦流汗量超過布料吸收負荷，水分難以蒸發，就會導致衣物緊貼肌膚，不僅黏膩不適，冷卻後更會帶走體溫，讓人「越穿越冷」。

為了破解這個難題，魚漿夫婦分享了一個簡單卻有效的解方：在穿著發熱衣之前，先在裡面穿一件主打透氣、快乾的「AIRism」排汗衣，這種「內乾爽、外發熱」的搭配方式，其實也是UNIQLO官方認證的穿搭術。其原理在於，底層的排汗衣能迅速將皮膚表面的汗水導出，保持肌膚乾爽，而排出的水氣剛好能被外層的發熱衣吸收轉化為熱能。兩者相輔相成，既能避免汗水悶在身上造成濕冷，又能維持極佳的保暖效果。

這項穿搭技巧曝光後，引發網友實測討論。許多內行人指出，這其實與登山界推崇的「洋蔥式穿法」概念不謀而合，即底層著重排汗、中層負責保暖、外層擋風，目的都是為了避免汗水滯留造成失溫風險；也有受睡眠盜汗困擾的民眾表示，這種穿法完美解決了冬天蓋厚被睡覺會熱到流汗睡不著的問題，讓睡眠品質大幅提升。

還有人分享自己的懶人洗衣術，指出若採用此法，發熱衣因未直接接觸皮膚與汗水，其實不必天天換洗，只需每日清洗最裡層的排汗衣即可，省事又方便。不過，精打細算的網友幽默調侃，認為這根本是商人的「黑暗商法」，以此說服消費者一次購買兩件內衣；另有赴日旅遊經驗豐富的民眾建議，若只是短暫進出室內外，甚至可以嘗試「短袖配羽絨衣」的穿法，避免在暖氣房內熱到中暑。

