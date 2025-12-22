發熱衣穿錯方法反而會著涼！UNIQLO教１招保暖不生病，加碼２狀況快換掉舊衣

冬天即將到來，不少民眾選擇穿著發熱衣禦寒，但從戶外進入溫暖室內時，身體容易因溫差劇烈變化而大量出汗，造成又濕又黏的不適感。近日有旅居日本的台灣作家分享UNIQLO獨門穿搭技巧，不僅能維持保暖效果，更能避免流汗後著涼的困擾。

冬天流汗原因

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」12/6在臉書表示，許多人從寒冷室外走進溫暖室內時會開始冒汗，這是因為體溫調節功能受到影響。皮膚上的溫度感測器感受到劇烈溫度變化時，便會啟動排汗機制。魚漿夫婦指出，「事實上，冬天反而更容易流汗」，特別是在擁擠車廂內，因其他乘客的體溫和呼吸使濕度升高，汗水不易蒸發，身體就更容易產生黏膩出汗的狀況。

HEATTECH發熱衣原理

魚漿夫婦詳細說明UNIQLO發熱衣HEATTECH的保暖機制，其原理為纖維吸收身體釋放的水蒸氣時產生熱能，也就是「吸濕發熱」功能。然而，當身體出汗過多時，纖維吸收速度跟不上出汗速度，皮膚持續保持濕潤狀態，反而容易著涼。此外，HEATTECH主要使用的嫘縈等材質吸水性極強，一旦吸汗後也不容易乾燥，造成穿著不適感。

AIRism內搭解決冒汗困擾

針對上述問題，魚漿夫婦建議在發熱衣內穿一件UNIQLO的透氣排汗衣「AIRism」系列。這款排汗衣能迅速吸收並排乾汗水，搭配能將汗水轉換為熱能的發熱衣，既能防止流汗後著涼，也能維持身體溫暖。魚漿夫婦特別強調：「夏天大受歡迎的AIRism，其實冬天拿來搭配也很棒，請務必試試看。」



事實上，UNIQLO官方也曾公開推薦「HEATTECH＋AIRism」層次穿搭方式，官方指出，當戶外與室內溫差較大時，這樣的搭配不僅能吸汗易乾，還能有效減少異味產生。

發熱衣更換時機與選購要點

UNIQLO說明，民眾可透過簡單方式檢視發熱衣是否「過期」。首先可查看衣標上的數字編碼來判斷製造時間，以HEATTECH系列為例，衣標括號內會標示４位數編號，前２個號碼用來表示製造年份與對應季節，像是「04」即代表該件發熱衣於2020年、冬季製造。當發熱衣使用超過３年時間，官方建議消費者考慮更換新品，以確保能維持理想的保暖功能。



除了製造年限外，UNIQLO也強調合身度對保暖效果的重要影響。若發熱衣穿著後出現鬆垮情況，將導致衣物無法緊密貼合身體，進而降低蓄熱與保暖能力。因此，UNIQLO建議消費者選擇合身剪裁的款式，才能讓HEATTECH系列的發熱機能完全發揮作用，達到最佳保暖效果。

網友冬天穿搭經驗分享

文章曝光後，吸引眾多網友分享冬天穿搭經驗：「這是真的，完全可以解決冬天睡覺太熱流汗到睡不著的問題」「我冬天就是這樣穿耶」「這也是爬山的穿搭，最裡面穿排汗衫，中間穿保暖衣，最外面穿擋風」。



也有人大讚AIRism的功能性：「我覺得AIRism真的是鎮店之寶」「我自己多年來一直都是這樣搭配，AIRism一年４季穿到尾就對了，冬天再配上HEATTECH」「我冬天有穿刷毛衣服，裡面就是穿AIRism涼感衣整個超級舒服」。



另外也有網友分享在日本的實際體驗：「日本電車冬天太溫暖真的很困擾，上車好熱」「暖氣很強，熱到不舒服，而且鼻孔跟皮膚好乾燥」「穿發熱衣從北海道返台，坐經濟艙差點熱死」「日本人在電車裡連羽絨衣也不用脫，想看起來不像遊客的我真的沒辦法，一直穿穿脫脫」。

▲冬天穿HEATTECH＋AIRism，既保暖又吸汗。（圖片來源：shutterstock達志影像）

