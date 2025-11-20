發熱衣竟有效期！UNIQLO親曝「2大檢查法」不是穿到破 一看秒懂換新時機

衣標暗藏密碼！一看就知道你的發熱衣是不是該退休了。（示意圖/東方IC）

你的發熱衣過期了嗎？隨著天氣越來越涼，不少人已經把秋冬衣物陸續翻出來準備迎戰低溫，其中許多人冬季必買、必穿的UNIQLO 發熱衣，也在更換前引起討論。UNIQLO近日在官方社群貼文中提醒，發熱衣其實存在「建議使用年限」，穿滿3年就該考慮汰換，並公開2大檢查方式，讓民眾快速判斷手邊的發熱衣是否還能保暖。

發熱衣有效期限？如何判斷發熱衣該換新？

UNIQLO在官方IG上指出，要判斷發熱衣是否「過期」，第一步可先查看衣標上的一串數字。以HEATTECH系列為例，衣標括號內會顯示4碼編號，代表製造年份與季節，例如（04-12）代表2020年冬季生產，若超過3年，官方建議考慮替換，以維持最佳保暖效果。

合身度影響保暖？鬆垮＝熱度流失

除了製造時間，UNIQLO也提醒第2個關鍵——合身度。若發熱衣穿起來鬆垮，緊貼身體的效果就會下降，進而影響保暖程度。品牌建議挑選合身款式，才能確保HEATTECH系列原本的蓄熱功能能完整發揮。

發熱衣洗滌方式怎麼做才正確？

該貼文同時也附上保養提醒，正確的洗滌方式除了手洗外，亦可使用弱水流機洗，特別注意不可烘乾、不可乾洗，避免破壞材質與機能。正確清洗能延長使用壽命，但即便保養得宜，仍建議3年左右汰換一次。

隨著冬季到來，民眾翻箱倒櫃找發熱衣前，不妨先檢查手邊衣物是否仍在「有效期」內，讓保暖效果更到位。

