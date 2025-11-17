發熱衣竟有「保存期限」！ 業者曝檢查方法 買大件也沒用





據氣象署資料顯示，這週氣溫恐降至16度，不少民眾已經拿出發熱衣穿在身上，不過，許多人不知道其實發熱衣也有使用期限，台灣UNIQLO曾在官方IG帳號分享發熱衣小知識，發熱衣建議使用年限為「3個冬季」；若經常穿導致布料變薄，就應儘早更換，反之若一年只穿一兩次，也不必硬性滿3年就淘汰。

那麼要如何看發熱衣穿了多久呢？UNIQLO指出，每件發熱衣標籤上都有年份，從最上方的數字括弧中的前兩個數字就能看出，第一個數字代表年份，第二個數字代表季節「春、夏、秋、冬」。標籤出現「271-408240（84-40）」表示2018年秋季生產；如果今年購入的發熱衣標示「392-753827（43-76）」，則代表為2024年秋季製造。

廣告 廣告

UNIQLO強調，除了年份，發熱衣的尺寸也很重要，許多人擔心縮水而刻意買大，但這會讓衣物與皮膚之間出現空隙，使熱能難以留存，保暖效果自然大打折扣，最好是選擇合身尺寸即可。

至於發熱衣的洗滌方式，UNIQLO表示，手洗或弱水流清洗都可以，但水溫不得超過40度，也不能使用特殊洗劑、乾洗或烘乾機，以免破壞纖維結構。

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

更多東森財經新聞報導



發熱衣「越穿越不暖」？ UNIQLO點頭：有使用年限

他飛日本買UNIQLO「便宜500元」 笑喊：買10件就回本

一堆人發熱衣穿錯了 專業職人揭正確穿法