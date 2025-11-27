發熱衣褲非保暖萬能丹！醫揭「4種人不適合」：穿錯可能影響生育力
發熱衣和發熱褲常常成為大家冷天抗寒的關鍵選項，除了需注意有「效期限制」，穿錯會讓保暖效果打折扣，甚至誘發皮膚不適、還會影響生育力！醫師也曾揭露「4種人不適合」穿發熱衣，建議可以考量選擇其他更適合自己的健康保暖方式。
發熱衣穿錯可能誘發皮膚不適
發熱衣雖有其保暖效果，但也可能因為皮膚溫度上升，誘發搔癢、汗疹、黴菌感染、毛囊炎等皮膚問題，皮膚科醫師李孟穗曾建議，發熱衣較適合在10℃以下的低溫時穿，並且點名4族群穿發熱衣恐症狀更嚴重，建議以「洋蔥式」穿法保暖更為適合：
「4種人不適合」穿發熱衣
1. 新陳代謝快：
● 容易流汗、新陳代謝快的小朋友及年輕人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服裡及皮膚溫度上升，而產生汗斑或發癢起疹。
● 穿發熱褲同樣會因溫度太高，容易長股癬或念珠菌感染，尤其男性私處溫度太高，會影響生育能力，不建議穿發熱褲。
2. 痘痘肌：
皮膚易出油、常冒青春痘、毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸背部毛囊炎。長在身上的毛囊炎又癢又痛，比臉上的青春痘難治療，通常需要數周至數月。
3. 異位性皮膚炎：
這類病人原本就對溫度調控較慢及皮膚敏感，穿上發熱衣一流汗，會更癢更刺，導致抓得更厲害。
4. 冬季癢：
冬天好發冬季癢，皮膚又乾又癢，常發生在老人家身上，如果又穿上發熱衣，可能引發「災難」，皮膚乾燥脫屑悶在發熱衣裡，加上皮膚溫度上升，全身會刺癢不舒服。建議勤擦保濕乳液，改善皮膚乾燥以緩解症狀。
「室外冷，室內暖」如何保暖？
此外，冬季常遇到「室外冷，室內暖」的情形該如何保暖？內行人指出「洋蔥式+發熱衣」其實是一種NG行為，一名住在日本的台灣人也提醒，別穿洋蔥式、別穿發熱衣，建議「穿厚外套+薄上衣」最實用。
