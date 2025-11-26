發熱衣要穿貼身嗎？哪些人不適合穿？發熱衣可以丟洗衣機嗎？

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

發熱衣是不少人的禦寒首選單品，輕薄的一件衣服，就能在冷颼颼的低溫裡，給人暖呼呼的感受。不過，穿發熱衣有許多眉角要注意，穿錯不只會讓保暖效果大打折扣，還可能誘發皮膚不適。究竟發熱衣原理是什麼？發熱衣怎麼穿才會暖？發熱衣洗法為何？為什麼不是每個人都適合穿發熱衣？馬上跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！

發熱衣選擇貼身尺寸並穿在最內層，更能發揮保暖效果。（示意圖／Getty Images）

發熱衣原理是什麼？

依照台大化工博士謝玠揚的說法，多數發熱衣都是以「遠紅外線放射性」或「纖維吸溼放熱」這兩種原理來發熱。

遠紅外線放射性： 利用陶瓷或氧化鋯可將可見光轉成紅外線的特性，達到發熱效果。換句話說，添加「遠紅外線微粒」的衣服，要能發熱，前提是要接觸到可見光；不過一般發熱衣是當內衣穿，添加這種元素的作用並不大。

纖維吸溼放熱：在布料中，織入聚丙烯酸酯（Acrylate），纖維會運用人體散出水蒸氣凝結成水時所放出的熱量，達到發熱效果。然因水蒸氣來自人體，由體溫把水分變成水蒸氣，在體表凝結回水，只是將體內的熱轉換到體外，過程並沒有額外的熱能產生；所以嚴格來說，是運用體溫保暖，而非真的發熱。

發熱衣要穿貼身嗎？發熱衣怎麼穿才會暖？

根據吸溼發熱的原理，發熱衣有其適合的穿法，倘若穿錯，發熱效能可能大打折扣。

穿在最內層： 在發熱衣底下，先套一件衛生衣，是有些人最常犯的錯誤。如果發熱衣無法接觸到身體水蒸氣，轉換熱能的原理就無法完美運作。切記發熱衣務必是接觸皮膚的第一件衣服，才能發揮它吸溼發熱的核心效果。

買合身尺寸： 若發熱衣的尺碼過大，會增加衣物與皮膚之間的空隙，降低發熱衣吸收水蒸氣轉為熱能的能力。既然發熱衣要穿在最內層，尺寸就應該要「最合身」，才能穿得暖和。

運動時不穿：雖然發熱衣是藉由身上水氣讓纖維達到發熱的效果，但運動時大量出汗，汗水無法快速從纖維排出，過多的水氣滯留在纖維內，會像穿了件溼衣服在身上，反而讓人感覺越來越冷。

綜上所述，要是覺得發熱衣穿起來不暖，可先檢查是否將發熱衣穿得貼膚，並且選擇適合的尺寸，避免尺寸過大。此外，若冬天有運動需求，最好選擇其他適合運動的保暖衣物較妥。留意以上的重點，便能讓發熱衣達到最極致的保暖效果。

穿發熱衣還要注意哪些事？

發熱衣哪些人不適合穿？

發熱衣雖有保暖效果，但皮膚溫度上升，可能引發搔癢、汗疹、黴菌感染、毛囊炎等問題。皮膚科醫師李孟穗提到，新陳代謝快、痘痘肌、異位性皮膚炎、冬季皮膚乾癢者，並沒有那麼適合穿發熱衣，建議考量其他保暖方式。

新陳代謝快： 容易流汗、新陳代謝快的人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服內、皮膚溫度上升，產生汗斑或發癢起疹子。穿發熱褲同樣會因為溫度太高，易生股癬或感染念珠菌，尤其男性私處溫度太高，恐怕影響生育能力，故不建議新陳代謝快的人穿發熱褲。

痘痘肌： 皮膚易出油、常冒青春痘、有毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸、背部又癢、又痛，且通常需要數周至數月的治療期，比臉上的痘痘還難治療。

異位性皮膚炎： 異位性皮膚炎患者本就皮膚敏感，且對溫度調控較慢，穿上發熱衣一流汗可能更加刺癢，導致搔癢得更厲害。

冬季癢：冬天好發冬季癢，常發生在老人家身上；倘若又穿上發熱衣，可能使得皮膚乾燥脫屑、悶在發熱衣裡，全身刺癢不適。建議勤擦保溼乳液，緩解皮膚乾燥症狀。

發熱衣洗法是什麼？發熱衣能丟洗衣機嗎？

發熱衣是利用有保暖效果的材質製成，若不留意清洗，可能會影響發熱衣壽命。提醒大家，清洗發熱衣要防範以下四大地雷：

不要過度搓揉： 發熱衣可以丟洗衣機洗，但過度搓洗可能會破壞發熱衣的纖維與塗層，建議將發熱衣裝進洗衣袋，丟進洗衣機後選擇「柔洗」模式，減少對衣服造成的傷害。

禁用熱水清洗浸泡： 雖然高水溫有利於去污，但若水溫過高，很可能破壞發熱衣的材質，進而降低發熱衣的保暖度，建議清洗前，參考洗標上的溫度調整。

不可丟烘衣機烘乾： 和發熱衣不能用熱水清洗是一樣的道理，烘衣機的高溫容易破壞發熱衣結構，甚至導致縮水、變形，發熱衣還是自然風乾就好。

不使用特殊洗劑：漂白水等較強烈的特殊洗劑，會傷害發熱衣，用中性洗劑清潔即可。

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞

