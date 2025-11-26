發熱衣要穿貼身嗎？哪些人不適合穿？發熱衣可以丟洗衣機嗎？
發熱衣是不少人的禦寒首選單品，輕薄的一件衣服，就能在冷颼颼的低溫裡，給人暖呼呼的感受。不過，穿發熱衣有許多眉角要注意，穿錯不只會讓保暖效果大打折扣，還可能誘發皮膚不適。究竟發熱衣原理是什麼？發熱衣怎麼穿才會暖？發熱衣洗法為何？為什麼不是每個人都適合穿發熱衣？馬上跟著Yahoo新聞編輯室一起來了解！
看更多》洋蔥式穿法是什麼？玉米式、三明治穿法又是什麼？冬天穿搭哪個適合我？
發熱衣原理是什麼？
依照台大化工博士謝玠揚的說法，多數發熱衣都是以「遠紅外線放射性」或「纖維吸溼放熱」這兩種原理來發熱。
遠紅外線放射性：利用陶瓷或氧化鋯可將可見光轉成紅外線的特性，達到發熱效果。換句話說，添加「遠紅外線微粒」的衣服，要能發熱，前提是要接觸到可見光；不過一般發熱衣是當內衣穿，添加這種元素的作用並不大。
纖維吸溼放熱：在布料中，織入聚丙烯酸酯（Acrylate），纖維會運用人體散出水蒸氣凝結成水時所放出的熱量，達到發熱效果。然因水蒸氣來自人體，由體溫把水分變成水蒸氣，在體表凝結回水，只是將體內的熱轉換到體外，過程並沒有額外的熱能產生；所以嚴格來說，是運用體溫保暖，而非真的發熱。
發熱衣要穿貼身嗎？發熱衣怎麼穿才會暖？
根據吸溼發熱的原理，發熱衣有其適合的穿法，倘若穿錯，發熱效能可能大打折扣。
穿在最內層：在發熱衣底下，先套一件衛生衣，是有些人最常犯的錯誤。如果發熱衣無法接觸到身體水蒸氣，轉換熱能的原理就無法完美運作。切記發熱衣務必是接觸皮膚的第一件衣服，才能發揮它吸溼發熱的核心效果。
買合身尺寸：若發熱衣的尺碼過大，會增加衣物與皮膚之間的空隙，降低發熱衣吸收水蒸氣轉為熱能的能力。既然發熱衣要穿在最內層，尺寸就應該要「最合身」，才能穿得暖和。
運動時不穿：雖然發熱衣是藉由身上水氣讓纖維達到發熱的效果，但運動時大量出汗，汗水無法快速從纖維排出，過多的水氣滯留在纖維內，會像穿了件溼衣服在身上，反而讓人感覺越來越冷。
綜上所述，要是覺得發熱衣穿起來不暖，可先檢查是否將發熱衣穿得貼膚，並且選擇適合的尺寸，避免尺寸過大。此外，若冬天有運動需求，最好選擇其他適合運動的保暖衣物較妥。留意以上的重點，便能讓發熱衣達到最極致的保暖效果。
延伸閱讀》你穿對了嗎？專家曝發熱衣「3大NG穿法」：做錯會越來越冷
穿發熱衣還要注意哪些事？
適合10℃以下低溫穿：發熱衣大多緊貼肌膚，只要一流汗，汗就悶在衣服內，容易導致身體又溼又熱，因此較適合在10℃以下的低溫穿著。
反面清潔乾淨：皮膚敏感、冬季容易脫屑者，如因保暖需求必須穿發熱衣，記得要反面洗淨，把附著於發熱衣上面的皮屑清除。
不要穿著睡覺：部分品質不佳的發熱衣會慢性傷害肌膚，長期穿著會令油脂分泌旺盛的部位（如胸口、頸和背部），變成真菌滋生的環境。皮膚科醫師盧靜怡建議，入冬睡覺時可以棉質衣物代替發熱衣，再蓋上厚棉被保暖。
注意皮膚保溼：發熱衣強效的吸溼性，可能增加皮膚龜裂、皮屑剝落的風險，特別是肌膚敏感者，記得塗抹合適的保溼產品。
看更多》冬天皮膚乾癢怎麼辦？乳液這樣擦更有效！富貴手又該怎麼辦？
發熱衣哪些人不適合穿？
發熱衣雖有保暖效果，但皮膚溫度上升，可能引發搔癢、汗疹、黴菌感染、毛囊炎等問題。皮膚科醫師李孟穗提到，新陳代謝快、痘痘肌、異位性皮膚炎、冬季皮膚乾癢者，並沒有那麼適合穿發熱衣，建議考量其他保暖方式。
新陳代謝快：容易流汗、新陳代謝快的人，在不是很冷的天氣穿發熱衣，可能因汗水悶在衣服內、皮膚溫度上升，產生汗斑或發癢起疹子。穿發熱褲同樣會因為溫度太高，易生股癬或感染念珠菌，尤其男性私處溫度太高，恐怕影響生育能力，故不建議新陳代謝快的人穿發熱褲。
痘痘肌：皮膚易出油、常冒青春痘、有毛囊炎的人，穿發熱衣可能造成胸、背部又癢、又痛，且通常需要數周至數月的治療期，比臉上的痘痘還難治療。
異位性皮膚炎：異位性皮膚炎患者本就皮膚敏感，且對溫度調控較慢，穿上發熱衣一流汗可能更加刺癢，導致搔癢得更厲害。
冬季癢：冬天好發冬季癢，常發生在老人家身上；倘若又穿上發熱衣，可能使得皮膚乾燥脫屑、悶在發熱衣裡，全身刺癢不適。建議勤擦保溼乳液，緩解皮膚乾燥症狀。
發熱衣洗法是什麼？發熱衣能丟洗衣機嗎？
發熱衣是利用有保暖效果的材質製成，若不留意清洗，可能會影響發熱衣壽命。提醒大家，清洗發熱衣要防範以下四大地雷：
不要過度搓揉：發熱衣可以丟洗衣機洗，但過度搓洗可能會破壞發熱衣的纖維與塗層，建議將發熱衣裝進洗衣袋，丟進洗衣機後選擇「柔洗」模式，減少對衣服造成的傷害。
禁用熱水清洗浸泡：雖然高水溫有利於去污，但若水溫過高，很可能破壞發熱衣的材質，進而降低發熱衣的保暖度，建議清洗前，參考洗標上的溫度調整。
不可丟烘衣機烘乾：和發熱衣不能用熱水清洗是一樣的道理，烘衣機的高溫容易破壞發熱衣結構，甚至導致縮水、變形，發熱衣還是自然風乾就好。
不使用特殊洗劑：漂白水等較強烈的特殊洗劑，會傷害發熱衣，用中性洗劑清潔即可。
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
參考資料
※【發熱衣不能發熱，只能保暖】（台大化工博士謝玠揚）
※發熱衣起疹嗎？（尚行美健康聯合診所院長、皮膚科醫師盧靜怡）
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 4 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 15 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 2 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 17 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 14 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 18 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 13 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前