發熱衣買錯＝白穿 UNIQLO揭3狀況要汰換

發熱衣是冬季必備單品，旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」表示，UNIQLO官方曾公告，若發熱衣若出現鬆弛、與肌膚有空隙、保溫力變差，就代表該換新了，強調發熱衣必須緊貼皮膚才能將水蒸氣轉化為熱能，因此挑選合身尺寸非常重要；魚漿夫婦並建議，清洗發熱衣時要使用洗衣袋、加入柔軟精減少靜電、避免烘乾機，可延長衣物壽命，讓保暖效果持久。

魚漿夫婦昨（7）日於臉書發文指出，發熱衣的穿搭方式會直接影響保暖效果，尤其選對合身尺寸和穿對方式很重要，提醒冷天若靠多層疊穿，可能無法使發熱衣發揮效果，建議穿發熱衣之前，先穿一件透氣排汗衣，能防止流汗後著涼，也能維持溫暖，同時也要依據當天氣溫選擇合適的款式。

廣告 廣告

魚漿夫婦以UNIQLO販售的Heattech發熱衣為例，UNIQLO一共販售3款，分別是一般款適合5至20度、極暖款適合零下5至15度、超極暖款適合零下10度至20度；另根據UNIQLO建議，若穿起來和肌膚間出現空隙、布料明顯鬆弛、保溫性或吸濕性變差，就代表該替換。

魚漿夫婦提醒，除了選對尺寸與款式，保養方式也很重要，建議將發熱衣放入洗衣袋清洗、使用柔軟精減少靜電，並避免丟入烘乾機，以免布料受損或鬆弛，維持正確清洗方式，能延長使用壽命，不必每季更換，既省錢又環保。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人分享自己喜愛的品牌，包括體溫魔術師、Lativ等服飾品牌，也有人推薦7-ELEVEn販售的發熱衣，讚舒適、好穿，且保暖效果佳。

更多中時新聞網報導

柯煒林「被過度關心」壓力山大

新光醫院領頭 全體加薪1800元

彭佳慧獻愛公益 美聲慰癌友