發熱衣越穿越冷？達人曝技巧：疊穿1件保暖不悶汗 穿錯反著涼

強冷空氣報到，氣溫預估下探10℃，不少民眾準備發熱衣禦寒。不過，穿了發熱衣暖呼呼出門，進到捷運車廂卻開始悶汗，身上濕濕黏黏，出了捷運風一吹反而更冷。對此，專家建議，發熱衣裡面再加一件，既能保持溫暖，也能防止流汗造成體溫流失。

穿發熱衣進捷運 爆汗反而更冷

冬天真的來了！許多人穿發熱衣打底保暖。不過，對都會通勤族來說，穿著發熱衣出門等公車溫暖舒適，然而一走動或進到捷運車廂，身體發熱就開始飆汗，汗水悶在身上變得濕黏難受，冷風一吹反而更冷。對此，旅居日本的台灣網紅「魚漿夫婦」分享了來自UNIQLO官方推薦的「疊穿」祕技，只要調整穿衣順序，就能解決這個困擾。

廣告 廣告

看更多：天氣／首波冷氣團「這天」來臨！最低溫恐破10度以下 做好防寒準備

魚漿夫婦表示，日本冬季在室內及大眾運輸工具通常暖氣很強，加上電車車廂擁擠，人們的體溫和呼吸交互作用，濕度也會升高，使得身上的汗水不易蒸發，身體感覺黏膩。，汗水不易蒸發，使身體變得濕黏。若發熱衣長時間吸住汗水，再走回寒冷戶外，就容易被帶走熱量，造成「越穿越冷」的失溫風險。

「吸濕發熱」原理 出汗造成「越穿越冷」

發熱衣越穿越冷怎麼辦？魚漿夫婦以來自日本的休閒服飾品牌UNIQLO （優衣庫）發熱衣舉例說明，市售發熱衣多使用嫘縈纖維材質，透過「吸濕發熱」的原理來保暖；然而若出汗太多，超過布料吸收速度，水分難以排出，就會停留在肌膚上，不僅黏膩不舒服，還會帶走體溫，造成「越穿越冷」的困擾。

看更多：喝熱的、洗熱水澡取暖超NG！醫曝6種只會更冷的錯誤保暖方法

正確穿法曝：底層先穿排汗衣

想解決發熱衣變濕冷的問題，「魚漿夫婦」引用 UNIQLO 官方建議，正確做法是最裡層穿一件透氣快乾的排汗衣，外層再穿發熱衣。這樣一來，排汗衣能快速吸走汗水、保持肌膚乾爽，再由發熱衣吸收排出的水氣並轉換為熱能，如此才能兼顧乾爽與保暖。

理化老師：排汗衣與涼感衣大不同

理化老師李昱青（李化）則強調，要注意，裡層穿的不是「涼感衣」，而是「排汗衣」。他解釋，發熱衣的原理是要吸收水蒸氣，如果把涼感衣穿在裡面，雖然在室內時水蒸氣會被涼感衣吸收，但在戶外時，涼感衣同樣會吸收身體的水氣，導致發熱衣的效果大打折扣。因此，除了進到室內時脫掉發熱衣外面的上衣或外套，若在戶外行走或活動穿脫外套不便，則「排汗衣」的機能材質能幫助汗水排出。

看更多：羽絨衣不怕洗壞！達人授4步驟輕鬆洗 1小物恢復蓬鬆

發熱衣保暖機能約3年 貼合度也有影響

另外，不少民眾好奇，發熱衣外觀看起來還不錯，但為什麼穿起來不像剛買時那麼保暖。對此，UNIQLO曾在官方社群說明，該品牌發熱衣建議「穿3個冬季」就汰換，而合身度也是保暖效果的關鍵。如果尺寸不夠服貼，吸濕與蓄熱機能就會下降。

紡織業者：不可強力清洗、烘乾

紡織從業人員徐修國則提醒，發熱衣應視為貼身內衣來照顧，建議放入洗衣袋，以弱水流清洗，避免拉扯。他解釋，多數發熱衣布料含有彈性纖維，布料本身也偏薄，若經常受到強力清洗或烘乾，容易造成纖維疲乏、延展，導致衣物變鬆，失去原本緊密貼合身體、有效蓄熱的功能。

看更多：冬季保暖必備單品 羊毛衣清洗指南看過來！5步驟6禁忌 不怕縮水變童裝

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源．諮詢專家／魚漿夫婦．UNIQLO．李化老師．徐修國

更多健康2.0報導

小心牙齒敏感影響生活品質！牙醫師推薦正確抗敏保養方式

她花9400元燙髮 睡一覺後竟「不捲了」！燙染髮失敗怎麼辦？消保官解答

免費健檢門檻大降！30歲起享「抽血、驗尿、六大評估」超過30萬人受惠



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章