發熱衣「內搭涼感衣」更保暖？專家這樣說

氣象署發布最新預報，12月13日至16日將有強冷空氣報到，屆時低溫可能下探10度，局部地區甚至可能達到冷氣團等級。面對即將到來的寒流，發熱衣成為民眾保暖首選。

發熱衣的保暖原理是利用嫘縈等纖維吸收人體散發的水蒸氣，透過吸濕發熱機制產生熱能。然而這項設計卻帶來一個困擾，當民眾從寒冷室外進入溫暖室內時，體溫調節功能會因劇烈溫度變化啟動排汗機制。若出汗過多，發熱衣無法迅速吸收，身體處於濕潤狀態反而容易著涼。

有民眾表示，穿發熱衣雖然保暖，但進到室內後會感到悶熱，產生黏黏的不適感。另一位民眾也提到，內外溫度差大導致流汗，感覺相當不舒服。

針對這個問題，網路上流傳一個方法，建議在發熱衣裡面穿涼感衣。支持者認為涼感衣能迅速吸收並排乾汗水，防止流汗後著涼，同時穿著發熱衣也能維持溫暖。

化學老師李化對這種穿法提出不同見解。李化解釋，發熱衣需要吸收水蒸氣才能發揮效果，如果把涼感衣穿在裡面，雖然在室內時水蒸氣會被涼感衣吸收，但在戶外時，涼感衣同樣會吸收身體的水氣，導致發熱衣的保暖效果大打折扣。

李化建議，不要在發熱衣內穿涼感衣，而是進到室內時脫掉發熱衣外面的上衣或外套，這樣就不會悶熱流汗，也能保持保暖效果。

