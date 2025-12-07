發熱衣「內搭涼感衣」防濕、著涼？ 專家不建議：阻礙產熱能

網路有人建議可以在發熱衣內搭涼感衣，但專家不建議。（圖／TVBS）

氣象專家預估強冷空氣將於12月13日週六報到，低溫預計下探10度，許多民眾開始思考如何穿搭保暖又舒適。發熱衣雖是禦寒首選，但在室內容易悶熱流汗，讓人十分困擾。有網友建議在發熱衣內搭涼感衣，聲稱可同時達到排汗與保暖效果，然而專家指出這種穿法實際上會降低發熱衣的保暖功效。化學老師與戶外用品業者皆提出更適合的穿搭建議，幫助大家在寒冬中保持溫暖舒適。

氣象專家預估12月13日至16日將有一波強冷空氣報到，屆時低溫可能下探至10度。在這種天氣下，發熱衣成為許多人的保暖選擇。發熱衣的保暖原理是吸收人體散發的水蒸氣來產生熱能，但若出汗過多，發熱衣無法迅速吸收，身體會處於濕潤狀態，反而容易著涼。有民眾表示，穿發熱衣雖然保暖，但進到室內後會感到熱且有黏黏的不適感。另一位民眾也提到，內外溫度差大會導致流汗，感覺不舒服。

發熱衣保暖原理。（圖／TVBS）

針對這個問題，網路上流傳一個方法，建議在發熱衣裡面穿涼感衣，因為涼感衣能迅速吸收並排乾汗水，防止流汗後著涼，同時穿著發熱衣也能維持溫暖。然而，化學老師李化對這種穿法提出質疑。李化解釋，發熱衣的原理是要吸收水蒸氣，如果把涼感衣穿在裡面，雖然在室內時水蒸氣會被涼感衣吸收，但在戶外時，涼感衣同樣會吸收身體的水氣，導致發熱衣的效果大打折扣。

戶外用品業者建議可以穿一件式的排汗加保暖底層上衣，再配外套。（圖／TVBS）

化學老師建議，裡面不要穿涼感衣，而是進到室內時脫掉發熱衣外面的上衣或外套，這樣就不會悶熱流汗，也能保持保暖效果。戶外用品業者施先生也提出建議，比起涼感衣搭配發熱衣的組合，在登山、滑雪或旅行時，一件式的排汗保暖底層上衣會更加適合。施先生介紹了一款發熱衣，它本身兼具排汗效果，同時能有效將熱量鎖在皮膚中，達到恆溫的效果。

業者進一步表示，如果要登山，外面可以再加一件防風防水的風衣外套；若是特別怕冷，則可以搭配羽絨外套。選擇正確的內搭穿著，才能舒適又溫暖地度過寒冷的冬天。

