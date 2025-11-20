發熱衣「會過期」 UNIQLO：建議穿3年就該換

近日天氣冷颼颼，許多人已經開始穿發熱衣禦寒，日系服飾品牌UNIQLO提醒，發熱衣實際上有「保存期限」，建議穿著滿3年就應更換，否則保暖效果可能大幅降低。

UNIQLO日前在官方Instagram發文表示，每年冬天必穿的發熱衣其實有保暖期限，建議穿滿3年就應更換新品。品牌指出，HEATTECH系列發熱衣的標籤上都有製造時間資訊，消費者可從標籤最上方一串數字中，查看尾端括號內的4個數字，其中第1個數字代表年分，第2個數字則代表季節（依序為春、夏、秋、冬）。舉例來說，若標籤上顯示「(04-12)」，則「0」代表2020年，「4」則表示冬季生產。

除了使用年限外，UNIQLO也提醒消費者，發熱衣的尺寸選擇同樣重要。品牌表示，只有穿著合身的發熱衣才能讓身體感到溫暖；若穿上後衣物鬆垮不合身，也會影響保暖效果。

在清洗方面，UNIQLO強調正確的清潔方式能維持發熱衣的保暖功能。無論是手洗或機洗，水溫都不得超過40度，並建議使用洗衣袋避免過度拉扯。此外，不可使用特殊洗劑、不可乾洗或烘乾，以免破壞發熱衣的機能性。

UNIQLO研發部長中野正海曾在日本電視節目中分享了三種常見的「錯誤穿法」。首先是在發熱衣內層再加穿其他衣物，這會導致人體散發的水蒸氣無法直接接觸到發熱衣的特殊材質；其次是穿著尺寸過大的發熱衣，因無法貼合身體而影響保暖效果；最後則是在大量流汗時穿著發熱衣，此時身體產生過多水氣反而會在特殊纖維上造成寒冷感。

