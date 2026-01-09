發熱衣「終極穿法」曝 她實測暖到流汗：完全不冷

今天（9日）入冬首波寒流來襲，全台急凍，周末還有另一波大陸冷氣團影響，連日低溫，民眾紛紛穿起發熱衣、羽絨外套禦寒，不過一出門還是冷到受不了。一名部落客在社群發文分享，最近在網路上看到發熱衣的「終極穿法」，裸體直接穿上發熱衣，再把內衣穿在發熱衣的外面，如此一來就能將熱氣鎖住，不會輕易散掉；她親自穿上實測，沒想到竟暖到流汗，一點都不覺得冷。

一名部落客在臉書粉專「美花的時尚、慢活、輕旅行」發文表示，最近天寒地凍，前天衝去UNIQLO買發熱衣，挑選了最近在網路爆紅的Cashmere款式，一穿上整個身體都暖起來了，而且極薄、極柔軟，穿在身上非常舒服。

部落客隔天趁打折的最後一天，又跑去UNIQLO掃了4件回家，她說店裡人山人海，幾乎所有客人都在買發熱衣，「所以我手邊現在總共有7件Cashmere發熱衣，高領的、圓領的通通有，接下來再更冷一點，我就一次穿2件，這樣總該不冷了吧！」

此外，部落客還分享發熱衣的終極穿法，她說之前在網路上看到有人教學，裸體直接穿上發熱衣，再把內衣穿在發熱衣的外面，讓所有肌膚都接觸到發熱衣，將熱氣鎖住；她好奇嘗試，結果在辦公室熱到流汗，驚呼「沒想到真的有效耶，超級暖，一點都不冷，怕冷人可以這樣穿試試看。」

