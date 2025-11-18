發熱衣2件才500！ 他讚CP值超高：才穿3分鐘就熱





這週恐降溫到16度！大家冬衣拿出來了嗎？一名網友在Threads上分享，他下個月要去日本旅遊，因此嘗試了NET發熱衣，沒想到保暖效果超好，他說「剛剛試穿不到三分鐘已經熱起來」，極暖有內磨毛，一件279元、兩件才500元，讓她狂讚CP值高：「超推！」貼文一出，立即引起熱議，一票內行網友點頭狂讚，「去年一次買了6件，好穿爆！」、「CP值這麼高喔！」、「感覺去日本很需要」。

貼文發布後，許多網友紛紛留言認同，「去年要買缺貨，今年提早買了」、「NET真的很不錯，去年前年都穿他家的！而且是寬領口，搭毛衣不會露出來內搭」、「現在去還買得到嗎…」、「在西班牙買Uniqlo三件發熱衣臺幣兩千…」。

但留言區也有不同聲音，「都要去日本了，下飛機直接第一站Uniqlo買更划算」、「兩件都實測過，就是NET比UNIQLO更厚一點，如果上班族想穿輕薄材質搭配長襯衫偏好Uniqlo」、「去年有買過net發熱衣，黑色的會退色，不知道今年有沒有改進」。

（封面圖／東森新聞）

