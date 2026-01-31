發燒喉嚨痛別輕忽！漢他病毒數小時內就肺水腫、休克

臨床上最令醫師擔憂的是過早將高風險病毒誤判為普通感冒，重症醫師黃軒指出，許多危險病毒初期都有流鼻水、喉嚨痛、發燒等症狀，真正差異在於接下來幾天身體的變化。

黃軒將病毒風險分為三個層級。第一層為低風險的普通感冒，包括鼻病毒、一般冠狀病毒、副流感病毒、成人型RSV等，這類病毒通常以流鼻水、喉嚨痛為主，病程緩慢且會逐步好轉，很少出現器官衰竭，只需休息加上支持性治療即可。

第二層則是容易在門診被誤判的病毒。黃軒說明，流感一開始常被當成小感冒，接著卻出現高燒、全身痠痛；COVID-19前幾天症狀輕微，卻可能在第5至8天突然惡化，甚至出現不喘但缺氧的情況；腺病毒則常合併喉嚨痛與結膜炎，在群聚時特別需要注意。

第三層為高死亡率病毒，黃軒表示漢他病毒早期幾乎與流感相同，卻可能在短短數小時內引發肺水腫與休克；立百病毒起初只是發燒痠痛，後續卻可能進展成腦炎與昏迷；禽流感、MERS、SARS也是從咳嗽發燒開始，卻迅速走向重症肺炎。

黃軒提醒，只要感冒樣症狀合併發燒卻越來越喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈、有動物或特殊環境接觸史，或病情突然急轉直下等任一項狀況，就不能再當普通感冒看待。他指出，病毒最狡猾的地方不是毒性有多強，而是初期表現得太像感冒。

