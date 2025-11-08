發燒、咳嗽先別衝急診！健保署：這些情況改去UCC更快

【健康醫療網／記者陳靖安報導】中央健康保險署2日宣布推動3項重要政策，包含「週日及國定假日輕急症中心（Urgent Care Center, UCC）」即日起正式上路、本月（11月）起「門診靜脈抗生素治療獎勵方案（OPAT）」新增支付攜帶式輸液器，以及115年春節連假期間提供醫療院所加成獎勵，確保假日醫療照護不中斷。

80%不需要急診 分流改善急診壅塞

衛生福利部石崇良部長表示，依檢傷分類資料，大醫院急診病人高達8成非重症，因此有效分流是緩解急診壅塞第一步，UCC是重要政策之一，可協助引流急診非危急患者，減輕現場醫護過度負荷的壓力，並將急重症資源留給更需要的病人。

診所協助分流 假日能看病更方便

響應「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心(UCC)試辦計畫」的台中市家健聯合診所表示，已與大臺中市醫師公會、大臺中護理師護士公會、大臺中藥師公會、臺中市大臺中醫事檢驗師公會、臺中市醫事放射師公會等五大公會合作，開辦假日看診，只要民眾出現發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口處理縫合、幼兒急性呼吸道感染等，都可以到診所就醫，獲得適當的治療與照護。此舉不僅能避免民眾擠在急診室苦苦等候，同時也確保民眾在假日能獲得輕急症的即時醫療照護。

健保署加碼補助 春節就醫不怕無處看診

健保署陳亮妤署長進一步說明，急診壅塞議題複雜須採多面向處理。首先，UCC設置於週日及國定假日上午8時至24時，目前全國共設置13處，民眾若有發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口縫合及小兒急性不適之情形，可選擇至鄰近之UCC地點就醫。又因應115年春節連續假期長達9天（115年2月14日至2月22日），健保署也提早部署因應，鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，提升診察費、護理費及藥事服務費30%至100%不等，確保民眾就醫權益。

