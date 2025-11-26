發燒2週當感冒 20歲男大生「臉發白」竟急性骨髓性白血病
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
雖然急性骨髓性白血病好發於65歲以上老年族群，但國內臨床觀察，年輕、中壯年病人也不少，容易隱忍症狀，導致病情快速惡化。門診就有一名20歲男大學生，陽光健壯、平常很少感冒的他，暑假反覆發燒2週，並出現臉色蒼白，母親驚覺不對勁帶至醫院，才確診急性骨髓性白血病。醫師提醒，血癌症狀並不具特異性，常被誤認貧血或感冒，導致錯過就醫時機。
血癌根據細胞分化程度及病程，分為急性和慢性兩種，成年人以急性骨髓性白血病（AML）較為常見，統計顯示，台灣每年約新增950至1000名病患。
奇美醫院血液腫瘤科主任馮盈勳指出，急性骨髓性白血病常見四大症狀包括：「臉色蒼白、容易疲倦」、「不明原因的反覆發燒」、「未受外力碰撞卻出現瘀青或出血」、「骨骼或關節疼痛」，一旦出現上述四大症狀應提高警覺，可至醫院進行血液及骨髓檢查確認是否罹病。
馮盈勳舉該名男大生為例，由於主要進行造血的骨髓發生病變、染色體異常，不僅白血球不足導致免疫力低下，出現發燒的症狀，正常紅血球數量也減少，因而臉色蒼白、容易疲倦。
高雄醫學大學附設中和紀念醫院癌症中心主任蕭惠樺也曾收治一位35歲女性上班族，因一個月持續骨頭痠痛，先被當作關節痠痛治療，後來抽血檢查發現血液異常，才確診急性骨髓性白血病，發現骨頭疼痛是因為癌細胞於骨髓內增生所致，卻被誤認為是常見的腰痛、關節痛。
蕭惠樺說，急性骨髓性白血病已有多種創新治療藥物，進入精準治療時代。除了年紀較輕、身體條件相對較佳的中壯齡病患有機會透過治療延長存活期；針對復發率高或難治型的急性骨髓性白血病病友，目前也已有三款標靶藥物獲得健保給付，延長平均存活期。
蕭惠樺提醒，除了常見四大症狀外，也有病人出現胃口不佳、體重下降；或是出現血尿、血便，誤以為是泌尿道發炎、胃腸發炎或惡性腫瘤等疾病。只要有疑似症狀就盡快就醫，避免病情惡化、導致器官衰竭。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
