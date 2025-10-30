發片失言遭炎上 俐蓁沾婚變男工作跑光

俐蓁從小夢想當歌手，沒想到先成了啦啦隊員後才圓夢。

職籃台北台新戰神啦啦隊出身的俐蓁，近日推出首張個人EP，其中一首單曲〈遇見愛〉MV，邀來當時正與粿粿鬧婚變的范姜彥豐當男主角，沒想到在社群平台回應范姜「謝謝我的一日男友」，遭網友怒轟，工作少了至少10個，她為此沉澱了1個月反省，還說要把「謹言慎行」4個字刻在臉上。

推出〈遇見愛〉MV，俐蓁（左）邀來當時正與粿粿鬧婚變的范姜彥豐（右）當男主角，沒想到一時失言，遭網友怒轟。（XG娛樂提供）

愛唱歌的俐蓁從小夢想成為歌手，高中時開始經營IG，經常在平台上唱歌，分享自己的創作，高中畢業前，寫了一首歌被學校採納，成為當年的畢業歌曲，唱歌出專輯因此成了她的夢想，歷經了選秀和啦啦隊後，如今她終於圓夢。

肢體不協調 邊跳邊哭

18歲時，俐蓁參加《聲林之王》第一季海選，她穿著高中制服戴著兔子帽子上台，台風活潑的她擊退其他敵手，從3千人中脫穎而出，成為入圍的1/20。當時製作人詹仁雄欲與她簽下十年合約，但她年紀尚小，須取得父母同意，爸媽一句「簽合約要細思」，最後俐蓁深怕被合約綁死，只好忍痛拒絕。

俐蓁高中時開始經營IG，經常在平台上唱歌，分享自己的創作。

直到22歲，俐蓁收到台北台新戰神啦啦隊總監IG私訊，邀約她成為旗下啦啦隊員，她說：「那時候我完全不會跳舞，簡直是個肢障，所以收到訊息後，沒讀也沒回。」沒想到，因為啦啦隊前輩的推薦，總監再次向她提出邀請，才讓她開始思考，她說：「真的很掙扎，因為我根本不會跳舞。」最後，她決定給自己一個挑戰，迎接全新舞台。

自認是肢障的俐蓁，加入啦啦隊初期，因肢體不協調屢遭挫折，幾乎是以淚洗面。（翻攝自俐蓁IG）

進入啦啦隊的第一天，俐蓁第一堂舞蹈課就想放棄回家，因肢體不協調，在善舞的同事之間顯得突兀，她頻頻因受挫而落淚，之後每次練舞每次哭，最後尋求同事協助，一步步從頭學起，回家再練習，依舊是邊跳邊落淚，生氣自己學不會，直到同事一句「好笑又可愛是妳的亮點」，才讓她釋懷。

被罵綠茶婊 身心受創

猶記第一次要跳開場舞，俐蓁頭皮發麻，想了上百個理由要逃避，最後仍咬牙上場，直到演出結束後，舞步完整讓她相當滿意，她說：「人生明亮了起來，覺得自己很棒，我給自己61分，至少及格了。」

俐蓁（中）原本對跳舞沒自信，直到同事一句「好笑又可愛是妳的亮點」，才讓她釋懷。左為谷恬心、右為Mika。（翻攝自俐蓁IG）

如今啦啦隊工作已得心應手，俐蓁一圓夢想踏入歌壇，推出EP，沒料到因為〈遇見愛〉MV與正鬧婚變的范姜彥豐合作，在社群網站上互動失言，頻頻出現曖昧言論，讓她被罵是綠茶婊，她哀怨嘆：「這應該是我出道以來最大的挫折了。」還表示因為這次事件，讓她有了PTSD（創傷後壓力症候群）。

