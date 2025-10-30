發片失言遭炎上 俐蓁沾婚變男工作跑光
職籃台北台新戰神啦啦隊出身的俐蓁，近日推出首張個人EP，其中一首單曲〈遇見愛〉MV，邀來當時正與粿粿鬧婚變的范姜彥豐當男主角，沒想到在社群平台回應范姜「謝謝我的一日男友」，遭網友怒轟，工作少了至少10個，她為此沉澱了1個月反省，還說要把「謹言慎行」4個字刻在臉上。
愛唱歌的俐蓁從小夢想成為歌手，高中時開始經營IG，經常在平台上唱歌，分享自己的創作，高中畢業前，寫了一首歌被學校採納，成為當年的畢業歌曲，唱歌出專輯因此成了她的夢想，歷經了選秀和啦啦隊後，如今她終於圓夢。
肢體不協調 邊跳邊哭
18歲時，俐蓁參加《聲林之王》第一季海選，她穿著高中制服戴著兔子帽子上台，台風活潑的她擊退其他敵手，從3千人中脫穎而出，成為入圍的1/20。當時製作人詹仁雄欲與她簽下十年合約，但她年紀尚小，須取得父母同意，爸媽一句「簽合約要細思」，最後俐蓁深怕被合約綁死，只好忍痛拒絕。
直到22歲，俐蓁收到台北台新戰神啦啦隊總監IG私訊，邀約她成為旗下啦啦隊員，她說：「那時候我完全不會跳舞，簡直是個肢障，所以收到訊息後，沒讀也沒回。」沒想到，因為啦啦隊前輩的推薦，總監再次向她提出邀請，才讓她開始思考，她說：「真的很掙扎，因為我根本不會跳舞。」最後，她決定給自己一個挑戰，迎接全新舞台。
進入啦啦隊的第一天，俐蓁第一堂舞蹈課就想放棄回家，因肢體不協調，在善舞的同事之間顯得突兀，她頻頻因受挫而落淚，之後每次練舞每次哭，最後尋求同事協助，一步步從頭學起，回家再練習，依舊是邊跳邊落淚，生氣自己學不會，直到同事一句「好笑又可愛是妳的亮點」，才讓她釋懷。
被罵綠茶婊 身心受創
猶記第一次要跳開場舞，俐蓁頭皮發麻，想了上百個理由要逃避，最後仍咬牙上場，直到演出結束後，舞步完整讓她相當滿意，她說：「人生明亮了起來，覺得自己很棒，我給自己61分，至少及格了。」
如今啦啦隊工作已得心應手，俐蓁一圓夢想踏入歌壇，推出EP，沒料到因為〈遇見愛〉MV與正鬧婚變的范姜彥豐合作，在社群網站上互動失言，頻頻出現曖昧言論，讓她被罵是綠茶婊，她哀怨嘆：「這應該是我出道以來最大的挫折了。」還表示因為這次事件，讓她有了PTSD（創傷後壓力症候群）。
更多鏡週刊報導
自薦《勸世三姊妹》被嫌老 宮能安登台人氣回春
韓籍啦啦隊居留證Get 海莉兌現住台諾言
男友求婚搞太大 小紅莓姐姐假答應真分手
其他人也在看
晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 15 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 16 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 20 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
他是誰？羅浮宮竊案「超帥偵探」爆紅全網瘋傳！ 真相超反轉
羅浮宮日前發生珠寶竊案，震驚全球。案發後，一張現場照片在網路上瘋傳，畫面中法國警方正封鎖現場，一名打扮復古、氣質出眾的男子恰好走過，瞬間成為焦點。網友紛紛猜測他是參與辦案的偵探，如今他的真實身分終於曝光！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
丁禹兮、宋茜《山河枕》上演禁忌叔嫂戀 陳喬恩長公主氣場壓陣
由《永夜星河》男星丁禹兮、《我們的翻譯官》宋茜主演的古裝復仇劇《山河枕》宣布10月30日登上Disney+。該劇改編自墨書白同名暢銷小說的大女主劇集，不僅有「事業腦姐姐 X 年下弟弟」的禁忌叔嫂設定，更找來陳喬恩特別演出霸氣長公主，備受期待。鏡報 ・ 1 天前
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
宇珊控航空公司冷血！親人過世「退票附訃聞」 對方回應氣哭她
藝人宇珊近日在節目中分享了她的旅行經歷，透露她和丈夫原計劃前往東京旅遊，卻在出發前十天接到公公過世的噩耗，為了處理後事，她不得不放棄這次行程，聯繫航空公司要求退票時，客服告訴她只需提供「死亡證明與訃聞」，便能全額退款，沒想到溝通過程讓她氣到流淚。中天新聞網 ・ 1 天前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 9 小時前
范姜彥豐控訴粿粿婚內出軌！「關鍵美國同遊王子」照片全都在IG
粿粿的前夫范姜彥豐透過IG影片控訴，表示掌握了粿粿出軌王子的確切證據，他在影片中提及關係巨變的開始，就是從粿粿跟王子到美國旅遊之後，回來就表明覺得兩人之前關係太黏了，需要一些個人的時間跟空間，後來甚至玩到不回家，讓范姜彥豐相當心寒，而粿粿跟王子到美國出遊的相關照片，甚至都有上傳在兩人的IG裡。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
姚元浩右腳掌斷裂免役 「變形縫上百針」連體檢醫師都搖頭
《嗨！營業中》第六季砸重本，首集就帶著藝人們飛往瑞士，將七位藝人送上阿爾卑斯山。姚元浩、鬼鬼吳映潔、莎莎29日出席開播記者會，由於近期閃兵役話題延燒，姚元浩昔日同樣沒有當兵，但背後原因合情合理，連體檢時醫師都說，檢查完就回去等免役兵單。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 19 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
2025全球最愛韓國演員TOP 10公布：車銀優竟然只排第10名！IU李知恩第9、宋慧喬第3、冠軍是這位長腿男神！
最近公開了一份榜單為「2025韓流白皮書」放榜「全世界最喜歡的韓國演員」調查報告，一起來看那些韓國演員入榜了呢？以及他們最近有什麼新作消息嗎？趕緊來看你喜愛的韓國演員入榜了嗎？Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前
王子被爆當粿粿小王！過往情史曝光 僅認愛過香港女星鄧麗欣
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導粿粿和范姜彥豐日前才傳出婚變消息，不料今（29）日范姜彥豐突然在社群上發文指控，王子邱勝翊介入自己和粿粿的婚姻，讓他...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
與繼父同框1／小哈利跟秦昊上節目 他眼神洩父愛感動網友
據悉，當時網友看見的劇組是大陸的冒險真人秀《快樂趣吹風》，秦昊就是主要的常駐嘉賓，也可推測是秦昊帶著庾恩利上節目。由照片看來，當時秦昊打扮樸素走在庾恩利後面，目光始終看著庾恩利，此舉動被說是把高光時刻留給孩子，讓網友感動直呼秦昊真的有把庾恩利當作一家人。...CTWANT ・ 1 天前