發現事情大條？ICE三周殺兩公民 傳川普將派「邊境沙皇」取代指揮官

短短不到三周，兩名美國公民在光天化日下被政府官員槍殺。美國總統掃蕩移民任務越來越走鐘，讓移民暨海關執法局（ICE）官員的執法力道與合法性備受質疑。

在最近一起在明尼蘇達州槍殺37歲護理師普雷蒂（Alex Pretti）的案子中，川普政府最初指控普雷蒂「揮舞槍枝」、「試圖屠殺」等說法，全被現場各角度的影片與目擊者證詞打臉。

在民眾怒火越燒越旺之際，白宮似乎態度有所轉變，主導明尼蘇達州移民任務的美國邊境巡邏隊指揮官博維諾（Gregory Bovino）傳出將撤出明尼阿波利斯的職務，並將返回他原本在加州的工作崗位。取而代之的是有「邊境沙皇」之稱、執掌邊境事務的霍曼（Tom Homan）。

川普已指派「邊境沙皇」霍曼接手明尼阿波利斯混亂的移民執法行動。（圖／翻攝自X平台 @RealTomHoman）

三周殺2公民 指揮官傳將被調離

英國《獨立報》指出，《大西洋月刊》（The Atlantic）引述一名國土安全部（DHS）官員及另外兩名消息人士指出，博維諾將返回加州埃爾森特羅（El Centro），甚至可能「很快退休」。

然而，國土安全部發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）在X上發聲明強烈否認相關說法，「博維諾局長並未被解除職務」，還稱博維諾「是總統團隊的重要一員，也是一位偉大的美國人」。

不過報導指，川普25日已要求「邊境沙皇」霍曼前往明尼阿波利斯，接手並監督當地混亂的移民執法行動。

此事發生在明尼阿波利斯近期一連串混亂事件之後，短短不到三周內，已有兩名抗議者遭聯邦執法人員射殺身亡。1 月 7 日，先是一名三個孩子的母親古德（Renee Nicole Good）遭一名ICE人員開槍射殺；24日，重症加護病房護理師普雷蒂也在手無寸鐵的情況下被殺害。

目擊者與影片都顯示，普雷蒂當時手上只有一台手機，並沒有如川普政府所稱「揮舞武器」。（圖／翻攝自X平 @RpsAgainstTrump）

指揮官第一時間無證據控死者「攻擊」

CNN 報導指出，博維諾原定最快於26日離開明尼阿波利斯，但他的職務變動的具體內容尚未說明。CNN 同時指出，博維諾已被立即切斷其社群媒體帳號的使用權限。

先前，博維諾曾第一時間受訪時稱普雷蒂「攻擊執法人員」，但卻拿不出任何證據；之後，他又將明尼阿波利斯局勢升溫歸咎於民主黨人與媒體，並在被問及其機構是否需為悲劇負責時，選擇迴避問題。

根據現場多個角度拍攝的畫面顯示，普雷蒂當時拿著手機拍攝ICE執法，隨後為了幫忙一名被ICE人員推倒的女子被盯上，接著他與該名女子被警方噴灑胡椒噴霧、摔倒在地，隨後遭到毆打，最終被多次開槍射擊身亡。

根據目擊者與當時拍下的影片可看到，普雷蒂當時一邊錄影，一邊關心身邊摔倒在地的觀察員（女），想不到被ICE官員盯上，壓倒在地後當場擊斃。（圖／翻攝自X平台 @PamphletsY）

畫面打臉後指揮官繼續甩鍋民主黨

畫面與國土安全部、博維諾與川普政府說法大相逕庭。

然而，先汙衊死者，被拆穿後博維諾25日繼續甩鍋，認為都是民主黨與媒體的錯，「當政治人物、社區領袖以及某些記者選擇使用我們一直談論的那種煽動性言論，當他們選擇妖魔化執法部門，稱執法人員為『蓋世太保』或使用『綁架』這樣的字眼，那是一種選擇，而這些選擇會帶來行動與後果。」

主導當地任務的邊境巡邏隊指揮官博維諾傳出將被調離。他先前在毫無證據下，指控被槍殺身亡的普雷茲「攻擊執法人員」。（圖／翻攝自X平台 @middleageriot.jpg）

據報導，博維諾及部分探員撤離該市，似乎標誌著川普政府在處理明尼蘇達州局勢時出現語氣轉變。該州在兩起致命槍擊事件後，抗議者與執法部門之間的緊張關係急遽升高。

川普將派邊境沙皇取代指揮官

川普26日分別與明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）及明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）通話，雙方互動似乎相當正面。

佛雷在通話後發聲明表示，川普「同意目前的局勢無法再持續下去」，並說：「部分聯邦探員將於明天開始撤離，我也會持續施壓，要求其餘參與此次行動的人員離開。」

川普26日分別與明尼阿波利斯市長佛雷及明尼蘇達州州長華茲通話，雙方互動似乎相當正面。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

華茲則表示，在通話中，總統同意「研究降低明尼蘇達州聯邦探員數量的可能性」。

川普同時宣布，將派遣有「邊境沙皇」外號的霍曼接手，並全面監督明尼蘇達州的聯邦行動，他形容霍曼「強硬但公正」。川普也證實，霍曼將直接向他本人報告。

