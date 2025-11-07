發現你的命定故宮特展！來台北國際旅展與故宮來場千年神遇

【記者張嘉誠／綜合報導】

國立故宮博物院今年喜迎百年院慶，推出多檔重磅級特展，為了與更多朋友共享百年喜悅，故宮特別參與2025台北國際旅展臺北南港展覽館1館4F，展位編號 N120（11月7日至10日），現場除了帶來百年院慶精彩內容外，更推出 「命定特展」與「尋寶趣」互動遊戲！參加者只要透過AI互動分析，即可找到最適合自己的「命定特展」，而「故宮尋寶趣」活動只要逛完展位並完成尋寶任務，就有機會獲得限定小禮物。活動以寓教於樂的方式，將文化典藏與數位科技巧妙結合，讓大小朋友都能體驗一場獨一無二的故宮探索之旅。

▲體驗一場獨一無二的故宮探索之旅。

「命定特展」AI互動遊戲帶您與最契合的故宮百年院慶特展相遇，如果是「細膩的思考者」，最適合深入「皕宋─故宮宋版圖書觀止特展」，探索書籍載體與文化的深層之美；「夢想派的靈魂」則適合參觀「千年神遇─北宋西園雅集傳奇特展」，與蘇東坡、黃庭堅等文藝天才的古人文心相遇；而「高藝術含量者」則適合來一趟「甲子萬年」，回顧歷史，展望未來。

▲「故宮尋寶趣」活動。

故宮於旅展現場更將發放5,000份優惠券，民眾持券至故宮南北院區，可享門票8折、語音導覽折扣、院內餐廳折扣等優惠。旅展現場亦有故宮文創商品9折優惠活動，無論是人氣百年院慶文創品，還是期間限定的嘉義優鮮、海派澎湖、宜蘭敬好系列商品，都能以超優惠價格入手，消費滿額888還能參加抽獎，有機會獲得萬用牽掛繩、耄耋同春蓮花肩包、朕倦了-狂歡後睡好覺眼罩等精美好禮。

可愛又萌翻天的故宮吉祥物「小翠」也會來到南港展覽館出差，小翠是故宮人氣國寶<翠玉白菜>的玩偶化身，每次出動都讓人眼冒愛心！喜歡拍照打卡的朋友們，千萬別錯過這一波和小翠近距離相見歡的機會，新舊宮粉快來現場跟我們見面唷！