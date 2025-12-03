發現兇手！基隆15萬戶自來水飄油味 國光客運保修廠遭勒令停工

環境部追查發現，近日基隆及新北汐止水源污染來源，疑似是國光客運的保修廠。示意圖，取自Pexels



基隆河八堵抽水站遭污染，基隆及新北汐止15萬戶用水受影響，環境部今（12/3）表示，稽查人員12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）未設處理設施、未經許可排放廢水，且場內貯油設施未設防溢堤，違反《水污法》由環保局當場依法告發並令相關作業停工，環境部也鎖定其他疑似污染源，正積極蒐證中。

自來水公司八堵抽水站上月27日出現油污染，暫停抽取基隆河原水，改由西勢水庫負責供應暖暖及仁愛區水源，但因西勢水庫蓄水量僅35萬噸，目前僅剩約3天水量可供給民生用水，這幾天雖透過新山水庫調度水源，減緩西勢水庫水量下降幅度，但受限於設備僅能支援供水。

對此，環境部動員環境管理署北區環境管理中心、水質保護司與基隆市環境保護局組成聯合稽查小組，迅速查獲上游疑似違規污染源外，並於1日邀集台灣自來水公司召開研商會議，已向台水公司提出強化水質監測與預警作為，協助環保局與台水公司確保用水安全。

環境部表示，該部與基隆市環保局合作，對八堵取水口高風險區域搜索，稽查人員鍥而不捨於12月1日查獲水源區內盛星動力公司（國光客運保修廠）涉重大違規。該廠未設處理設施且未經許可排放廢水，違反《水污法》第14條，且場內貯油設施未設防溢堤，違反同法第33條。由環保局當場依法告發並令相關作業停工。此外，亦已鎖定其他疑似污染源刻正蒐證中，後續將啟動環檢警平台偵辦追查污染源，絕不寬貸。

環境部指出，為避免類似事件影響供水，該部1日緊急召開「強化飲用水原水水質管理」會議，會上也建議台水公司採行下列精進措施，包括阻絕油污防護機制，提高例行巡查頻率，取水口常設更新「攔油索」及「吸油棉」雙重防護，維持攔污阻絕於取水口。第二，提升監測設備效能，即刻起要求操作人員每2小時原水嗅辨紀錄，以熱嗅檢測強化人為監控。儘速完成新型「水中油監測儀」佈設測試，重新評估現有油膜監測儀位置以有效預警。第三，建議台水公司評估調整取水模式，如將原水先送新山水庫再進入淨水場，以緩衝穩定水源水質。

