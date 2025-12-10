發現地熱儲集層！宜蘭員山深層地熱鑽井底溫度近150度 中研院：高度開發潛力

中研院研究團隊進行地質調查，記錄地層位態、裂隙分布與應力方向。 圖：擷取自中研院官網

[Newtalk新聞] 去年，中研院攜手中油，在宜蘭員山開鑽全台首座「深層地熱探測井」、深鑽至地下近 4,000 公尺，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析，實測井底溫度近攝氏 150 度，證實該區域地下存在上湧熱源，且該熱源中心區可能在地下 3,000 公尺，就達到可開發的溫度。宜蘭平原北部的深層地熱具高度開發潛力，值得進一步深入探勘。盼儘速透過產官學研的努力，將深層地熱發展成台灣綠能轉型的新生力量。

廣告 廣告

這座探測井原本以研究用途為主，可讓未來的探測更精準，累積的技術經驗也可複製到全台其他潛在的地熱井。中研院團隊指出，本次首度深鑽至地下近 4,000 公尺，實測井底溫度近攝氏 150 度，證實該區域地下存在上湧熱源；並分析中油的鑽探數據，結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層），具有良好地質條件，適合以較不會引發地震的「新式水裂法」取熱，此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

台灣地熱研究和技術開發計畫總主持人、中研院地球科學研究所李建成研究員表示，當初井鑽到深約 3,000 公尺時，井溫仍不到攝氏 100 度，團隊確實有點著急；然而，隨後溫度快速上升，尤其在進入深度 3,500 公尺後，更是急劇攀升，估計每公里升溫約攝氏 90 度。

李建成表示，最後達井底時，實測溫度約升至攝氏 150 度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢，合理推測這次鑽井位置離可開發的高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下 3,000 公尺就達可開發的溫度。

目前，中研院研究團隊已將員山井暫時轉為「監測井」，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節，期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統（Enhanced Geothermal System, EGS）何者最有效益，做為地熱電廠開發建置參考。

中研院永續科學中心陳于高執行秘書表示，根據國際經驗，平均要鑽 3～5 座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠。本次宜蘭員山首座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實該地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規畫之依據。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬祖官兵涉詐惹議 國防部推「官兵急難貸款」最高可借120萬

共軍攻台誰最敢上!? 粉專民調曝光 「這政黨」支持者「100%」願赴前線