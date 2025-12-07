發現壯陽藥以為尪外遇！徵信社一查結局藏洋蔥 妻道歉：我錯了

生活中心／游舒婷報導

如果你發現另一半疑似外遇，你會怎麼辦？一間徵信社近日分享一起案例，一名婦人翻找老公的藥物時發現壯陽藥，以為老公外遇，請徵信社調查後真相竟然反轉，讓婦人相當愧疚。

婦人挖出老公的「壯陽藥」懷疑他偷吃。（示意圖／資料照）

立達徵信社在臉書上分享，一名中年婦人在整理家中抽屜時，意外發現一個透明夾鏈袋，裡面裝著幾顆藥丸，袋子上標註「Sildenafil」，上網搜尋後，她得知該藥是俗稱「威而鋼」的壯陽藥，但她與老公已經長期缺乏親密互動，她得知時相當難過，當下就懷疑老公外遇。婦人一度想質問老公，但擔心婚姻破裂，只能選擇暫時忍耐，她最後決定向徵信社求助，希望查明丈夫是否有外遇。

徵信社調查後發現，婦人的老公平日生活規律、幾乎不應酬、人際交往單純，看似毫無外遇跡象。但某一天，徵信社發現他謊稱加班，但實際上是前往醫院就診。

深入調查後，發現原來是他因呼吸困難、胸悶等症狀就醫，被診斷為肺動脈高壓，醫生開立的「Sildenafil」正是治療用藥，他將藥物分裝並以手寫英文標示，只是為了不讓家人擔心。

得知結果後，婦人情緒複雜，既震驚又愧疚，同時也心疼丈夫的隱忍，她相當慶幸自己沒有第一時間對丈夫發怒，後來夫妻也將誤會解開，婦人表明願意陪伴丈夫治療，共度難關。

立達徵信社提醒民眾，在未確認真相前，任何可疑線索都可能引發誤會，外遇調查不僅是查證婚姻忠誠，更能幫助當事人理性面對疑慮，避免錯判與衝動決策。

