發現已晚期！坣娜罹「癌王」胰臟癌逝 醫揭「5症狀」是警訊

記者鄭玉如／台北報導

歌手坣娜因胰臟癌辭世。醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，若出現腹痛、背痛、黃疸等5大警訊，應盡速就醫做檢查。（圖／翻攝自坣娜臉書）

歌手坣娜罹胰臟癌病逝，「癌王」胰臟癌再度引起關注，由於早期症狀不明顯，多數確診時已屬晚期。胰臟科醫師林相宏表示，若出現腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢，須小心是否為胰臟癌，另外，也要特別注意脂肪胰，恐是造成胰臟癌的風險因素之一。

林相宏曾在臉書粉專指出，胰臟癌5大症狀包括「腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病、黃疸皮膚癢」，腹痛大部分在肚臍以上胃的附近，一陣一陣悶悶的不舒服，吃胃藥也不會完全改善，而胰臟與消化有關，症狀一般在飯後會更嚴重，容易飽、吃不下，最終造成體重下降。

此外，脂肪胰與糖尿病、體重BMI、慢性胰臟炎息息相關，最新研究發現，胰臟癌的患者中，高達62%都有脂肪胰，其為正常人的6倍之多，因為過多的脂肪細胞會增加血液中的促發炎因子，降低抗發炎的細胞因子IL-10，造成細胞缺氧，導致細胞癌化。

林相宏進一步解釋，脂肪胰臟與脂肪肝形成原因類似，當缺乏運動和吃過多油膩食物時，身體會儲藏多餘的脂肪，而胰臟比肝臟對於脂肪更敏感，容易導致胰島素敏感度下降、阻抗性變高，造成後續的糖尿病，研究更發現，一半的脂肪胰患者都有糖尿病。

而「腹部肥胖、血壓偏高、血糖偏高、三酸甘油酯偏高、高密度（好）膽固醇偏低、經常飲酒者」，都屬於脂肪胰臟高風險族群，肥胖更是脂肪胰最主要因素，建議先從飲食方面改善，減少醣類攝取，包括含糖飲料、精緻澱粉、太甜的水果，多攝取原型食物，避免飲酒，養成規律的運動習慣，控制體重有助預防胰臟疾病。

