發現機體殘骸！阿蘇山直升機失聯 2台人仍下落不明

日本熊本縣阿蘇山傳出觀光直升機事故，上頭兩名台灣遊客至今下落不明。日本自衛隊和消防全力搜索，在搜救行動進入第5個小時時，救難人員在阿蘇中岳火山口附近，發現疑似機體的一部分殘骸。

據了解，墜毀的直升機上一共搭載3人，包括一名60多歲的日籍男性駕駛，以及一對來自台灣的男女觀光客。根據日本警方與國土交通省說法，這架直升機由岡山市的「匠航空」負責營運，原本預計進行約10分鐘的阿蘇山空中觀光行程，並在上午11時左右返回，但直升機未於預定時間返航。

相關單位獲報，隨即展開搜索行動，下午4點10分左右，搜救人員在阿蘇中岳第一火山口周邊，發現直升機的部分殘骸，經由機身編號比對，已確認該機即為失蹤的直升機，現場回報顯示為「機體已嚴重毀損」，且由於地勢陡峭，第一時間人員並無法靠近。

警方指出，事發當時阿蘇中岳一帶有濃霧及雲層，能見度不佳，是否與事故發生有關，仍有待進一步釐清。

至於乘客身分，根據搭乘名冊資料，登記地址為台灣，男性年約41歲，女性約36歲，正在同步確認其確切身分，並通知家屬。

