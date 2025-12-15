「發現開南之美」影像競賽吸引破百創作者參賽 得獎名單揭曉

大專校院及社會人士組第一名李清吉作品。圖：開南大學提供

由開南大學資訊媒體學院與秘書室公關組共同主辦的「發現開南之美」影像競賽，日前正式揭曉得獎結果。來自高中、大專校院及社會各界百餘位的創作者，以影像為媒介，從不同視角記錄開南大學的校園建築、自然景觀與多元人文，為校園留下珍貴且具時代感的影像紀錄。

大專校院及社會人士組第二名黃金文作品。圖：開南大學提供

開南大學表示，學校扎根桃園25載，承襲百年開南中學的教育精神，以「務實教學、專業養成、國際視野」為核心，持續培育具備全球競爭力的人才。此次競賽不僅是一場影像創作的交流平台，更是開南向外連結桃園在地的重要實踐。

大專校院及社會人士組第三名潘邦偉作品。圖：開南大學提供

資訊媒體學院院長劉季綸表示，影像是當代最重要的敘事語言之一。透過「發現開南之美」競賽，看見年輕世代如何以創意與技術重新詮釋校園空間，也展現開南大學在媒體與影像教育上的深耕成果。

得獎學生與師長合影留念。圖：開南大學提供

秘書室公關組組長趙哲聖指出，此次競賽特別鼓勵社會人士國際新住民，及高中生參與，讓創作成為認識大學、連結城市的起點，「希望透過影像，讓更多年輕世代走進開南、理解桃園，感受校園與城市共同成長的能量。」

開南中學藍浩倫、劉海華、曹若謙於開南大學校門前跳躍歡喜合影。圖：開南大學提供

主辦單位說，評審團一致認為，本屆參賽作品風格多元、整體水準亮眼，不僅可見專業構圖與敘事能力，也充分展現新世代創作者的媒體素養。作品形式涵蓋手機拍攝的生活感影像、空拍機視角的校園全景，以及結合節奏剪輯、字幕設計與多語言呈現的短影音創作，呈現出嶄新的校園影像語言。

佳作作品展現開南大學各種面貌。圖：開南大學提供

其中，高中組第一名作品以活潑節奏與多語言方式呈現校園氛圍，展現高度完成度與國際感。三位得獎的開南中學學生，在廣告設計科主任李明彥帶領下，親自到開南大學領獎，現場開心跳躍、歡呼雀躍，青春洋溢的畫面不僅展現學生的創作熱情，也體現開南學園高中與大學之間緊密連結與向上銜接的教育精神，成為本屆競賽最動人的時刻之一。

得獎名單

【高中（職）組 - 花 young 開南短影音】

第一名： 藍浩倫、劉海華、曹若謙（臺北市開南高級中等學校/廣告設計科）

第二名： 林恆毅（啟英高級中學/電影電視科）

第三名： 許雅鈞（國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校/化工科）

佳作：

劉芷渝（啟英高級中學/電影電視科）

黎煌蘭、藍盈琇、王亞雯（國立基隆高級商工職業學校/國際貿易科/資料處理科）

【大專校院及社會人士組】

第一名： 李清吉

第二名： 黃金文（開南大學/公共管理碩士在職專班）

第三名： 潘邦偉（開南大學/電影與創意媒體學系）

佳作：

歐銘輝、譚逸銣（修平科技大學/數位媒體設計系）

林思妤（致理科技大學/多媒體設計系）

林鴻銘

羅邦（國立台灣藝術大學/視覺傳達設計學系）

王朝騰

