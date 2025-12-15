發現閨密另一半出軌該不該說？女星直言「不會講」曝殘酷原因

Melody 分享對於人際關係的邊界感。（陳俊吉攝）

女星 Melody（殷悅）與王牌製作人王貞妮共同主持的 Podcast 節目《姐妹悄悄話》，開播以來話題不斷，深受聽眾喜愛。近日 Melody 在節目中分享自己對感情與人際界線的看法，拋出一個極具爭議性的問題：「發現好閨密的另一半出軌，該不該說？」，她的答案相當乾脆，直言：「我不會講」，一番言論立刻引發網友熱烈討論。

若遇到閨密的另一半出軌，Melody坦言會選擇「當作沒看到」。因為感情終究是別人的家務事，旁人貿然介入，只會讓事情變得更加複雜；或許對方早已知情，甚至和另一半達成某種共識協議，若旁人突然貿然揭開真相，反而可能打破原本的平衡，甚至可能讓彼此多年的友情變質。

Melody 分享，除非是當事人主動訴苦或求助，否則就裝作不知道，這樣的選擇不是冷漠，而是源自對「大人世界」的理解，她認為，成年人的感情狀態往往牽涉到家庭、情感等多重層面，「妳怎麼知道，妳的朋友不是早就知道了？」

她進一步提到，要有邊界感，人際關係本就充滿灰色地帶「人類其實很複雜」，相處之間更需要懂得把握好分寸，強調：「這是彼此的一種尊重，互相尊重的關係才可以輕鬆愉快」，真正成熟的友情，是尊重彼此的選擇與界線：「分寸感是成年人最高級的修養」，反而能讓彼此關係走得更長久，也相處得更輕鬆自在。

節目內容曝光後，不少網友留言表示認同，認為 Melody 的想法相當現實且成熟，：「真的很喜歡Melody 說的邊界感，人生是一場建立關係的旅程」；也有人提出不同觀點，掀起一波關於「友情、道德與界線」的熱烈討論，成功戳中現代人最敏感的情感議題。

