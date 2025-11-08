發現DNA雙螺旋結構的那個人！諾獎得主華生97歲去世，晚年因種族歧視惹出大麻煩
他改寫了人類對生命的理解，也被自己的言論摧毀名聲——發現DNA雙螺旋的重要科學家華生辭世，享壽97歲。
詹姆斯・華生（James Watson），這個名字對一般人來說可能相對陌生，但如果提到生物學、甚至是基因領域，那他絕對是20世紀的重要人物之一，因為你我現在所知道的「DNA雙螺旋結構」，就是由他與英國科學家克里克（Francis Crick）在1953年共同確定與發現，不僅奠定分子生物學的基礎、也被後人稱為20世紀最偉大的科學突破之一，這位諾貝爾獎得主，日前已被確認以97歲高齡去世。
華生出生於美國芝加哥，15歲就以資優生身份跳級進入芝加哥大學，攻讀動物學專業，畢業後申請進入印第安納大學，開啟他對遺傳學和基因的研究，並以此拿到博士學位。前往丹麥進行博士後研究期間，透過一場學術演講、從後來共同獲得諾獎的學者魏爾金斯（Maurice Wilkins）口中得知有關DNA規則，讓他決心投入相關研究。
隔一年進入劍橋大學物理系的卡文迪許實驗室，進而認識克里克，兩人一起利用X光繞射的資料，建構DNA模型，最終成功在1953年在《自然》雜誌發表，向全世界提出DNA雙螺旋結構的概念。華生後回到美國、進入哈佛大學任教。
1962年諾貝爾生醫獎，由華生、克里克以及魏爾金斯三人，共同因為對DNA結構的重大研究，共享這個科學榮譽。
儘管DNA早在1869年就被發現，但直到1943年科學家才確認，DNA構成細胞的遺傳物質，然而其結構仍是個謎。華生與克里克是利用羅莎琳・富蘭克林（Rosalind Franklin）所拍攝的X光繞射圖像，並在她本人並不知情的情況下，構建出DNA分子的物理模型。威爾金斯也曾與富蘭克林合作研究DNA結構，並因此共享諾貝爾獎。
種族歧視發言
得到桂冠殊榮後的華生，從學校轉入紐約冷泉港實驗室（Cold Spring Harbor Laboratory），專心研究有關癌症的問題，但是晚年卻因為個人多次有關種族和性別，公然發表極具爭議的言論，導致其聲譽和地位遭受嚴重打擊。
他曾聲稱，是基因導致黑人和白人之間，存在平均智商差異。《泰晤士報》（The Times）2007年引述他的說法，稱自己對「非洲的前景天生感到悲觀，因為所有的社會政策、都是基於他們的智力與我們相同這個事實之上，然而所有的測試都顯示，並非如此。」此話一被刊登，隨即讓華生捲入輿論風暴，也讓他失去實驗是主管職位。
時間到了2019年，華生再次捲入失言風暴，再次暗示種族與智力之間存在聯繫，促使冷泉港實驗室撤銷他的所有名譽頭銜，並在公開聲明中、嚴厲譴責這位諾貝爾獎得主。
自認被科學界排擠？
晚年經歷多次風風雨雨後，華生在2014年選擇將自己的諾貝爾獎金質獎章拍賣，最終得標價為480萬美元（約新台幣1.49億元），並對外表示之所以賣掉、是因為他感到被科學界排擠。不過，得標者是一位俄羅斯億萬富翁，他在買下獎章後，隨即將這個榮譽象徵歸還給華生。
華生與妻子結縭多年，育有兩子、其中一人患有精神分裂症。如今在中國大陸，有兩個學術機構命名與他有關，一是浙江大學沃森基因組科學研究院（WIGS）、第二個則是位於深圳的樂土華生生命科技中心。
