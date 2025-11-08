發現DNA雙螺旋 諾貝爾生醫獎得主華生97歲去世
DNA雙螺旋結構共同發現者、諾貝爾生醫獎得主詹姆斯·華生(James D. Watson)6日逝世，享年97歲。1953年，華生年方24歲，即與他人共同發現脫氧核糖核酸(DNA)雙螺旋結構，為醫學、打擊犯罪、家譜學和倫理學領域，點燃了革命導火線；1962年華生與另兩位共同發現者獲諾貝爾獎表揚。
華生的兒子鄧肯·華生(Duncan Watson)7日表示，父親短暫患病後於臨終關懷中心去世，「他從未停止為遭受疾病折磨的人們奮鬥。」
●發表「黑人智力輸白人」言論 遭冷泉港免職
美聯社報導，華生是芝加哥人，他與英國生物學家克里克(Francis Crick)、威爾金斯( Maurice Wilkins)1962年同獲諾貝爾獎，在科學界數十年備受尊崇，曾在紐約冷泉港實驗室(Cold Spring Harbor Laboratory)擔任領導職務近40年。但他在2007年發表「黑人智力不如白人」等冒犯性言論，引發國際輿論嘩然和譴責，華生雖為此道歉，仍遭實驗室停職，一周後退休。
華生與克里克、威爾金斯共同發現DNA為雙螺旋結構，揭示了遺傳訊息儲存方式及細胞分裂時複製DNA原理：複製過程，始於兩條DNA鏈像拉鍊一樣分開。雙螺旋結構迅速成為科學代表性符號，出現在藝術家達利(Salvador Dali)作品和英國郵票等，備受世人矚目。
這項突破性發現為後續許多發展打開大門，如改造生物體基因組成、透過基因植入治療疾病、利用DNA樣本識別人類遺骸和犯罪嫌疑人、追溯家族譜系和古代人類祖先等等；同時也引發諸多倫理問題。
華生曾說：「毋庸置疑，我和克里克做出了世紀大發現。我們根本無法預見雙螺旋結構對科學和社會的爆炸性影響。」
隨後幾十年裡，華生撰寫了影響深遠的教科書和暢銷回憶錄，參與指導人類基因組計畫，並發掘眾多才華洋溢的年輕科學家，影響科學政策。但他的科學成就與其爭議性言論交織，留下複雜的人生遺產。
更多世界日報報導
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
賭城沙漠驚見逾300堆火化人骨殘骸 驚動FBI出手
維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔
其他人也在看
DNA之父華森辭世 97年傳奇與爭議交織人生謝幕
（中央社紐約7日綜合外電報導）美國生物學家華森本月6日辭世，享壽97歲。他與夥伴發現DNA雙螺旋結構，開啟分子遺傳學時代，為20世紀末生物科技革命奠定基礎，但晚年因多次發表涉及種族歧視言論而聲譽蒙塵。中央社 ・ 16 小時前
明州聖保羅市 選出首位苗族女市長賀王高麗
明尼蘇達州聖保羅市(St. Paul)4日選出了該市歷史上首位苗族市長，也是首位女性市長賀王高麗(Kaohly Vang...世界日報World Journal ・ 13 小時前
DNA之父華森97歲辭世 曾獲諾貝爾獎陷歧視爭議
（中央社紐約7日綜合外電報導）去氧核醣核酸（DNA）之父華森（James Watson）本月6日與世長辭，享壽97歲。這位諾貝爾獎得主因多次發表涉及種族歧視言論而聲譽受損。中央社 ・ 18 小時前
「DNA之父」辭世享耆壽97歲 34歲獲諾貝爾獎亦深陷爭議
1953年共同發現去氧核醣核酸（DNA）雙螺旋結構的美國生物學家華生（James D. Watson）辭世，享耆壽97歲。他的突破性發現引發了醫學、犯罪偵查和倫理學等革命。但這位「DNA之父」也因晚年發表涉種族歧視的冒犯性言論，而遭到譴責和審查。中天新聞網 ・ 16 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 13 小時前
「DNA之父」、諾貝爾獎得主詹姆士華森辭世 享壽97歲
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導被譽為「DNA之父」的美國生物學家、諾貝爾獎得主詹姆士．華森（JamesD.Watson）辭世，享壽97歲。根據《路透社》報導，長島...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
發現DNA雙螺旋結構的那個人！諾獎得主華生97歲去世，晚年因種族歧視惹出大麻煩
他改寫了人類對生命的理解，也被自己的言論摧毀名聲——發現DNA雙螺旋的重要科學家華生辭世，享壽97歲。詹姆斯・華生（James Watson），這個名字對一般人來說可能相對陌生，但如果提到生物學、甚至是基因領域，那他絕對是20世紀的重要人物之一，因為你我現在所知道的「DNA雙螺旋結構」，就是由他與英國科學家克里克（Francis Crick）在1953年共同......風傳媒 ・ 11 小時前
「大海開吃」彌陀盛大登場！陳其邁端海口澎湃美味 虱目魚節海派啟航
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄「2025大海開吃」系列活動首站於彌陀打頭陣登場，市長陳其邁今（8）日出席活動台灣好報 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 16 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 10 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前