發現F-16黑盒子訊號！「打撈黃金期」與時間賽跑 30天後訊號將減弱

社會中心／林昀萱報導

飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機在花蓮豐濱外海失聯。（圖／IDF經國號FB提供）

空軍上尉飛官辛柏毅駕駛F-16V單座戰機，6日夜航在花蓮豐濱外海失聯，各單位連日不分晝夜投入搜救行動。國防部長顧立雄今（12）日表示，發現斷斷續續的黑盒子訊號傳出，國防部要進一步確認。空軍人士也揭露黑盒子訊號將在30天後快速耗弱，必須盡快定位把握黃金30天打撈。

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅，6日晚間執行F-16V戰機夜間訓練時失聯，相關單位以座標點做重疊式搜索，海陸空三軍及相關單位每天日夜皆派遣人力沿海岸、海面進行搜救。先前有民間消息傳出在花蓮外海海面發現疑似浮油痕跡將座標通報軍方，不過軍方表示，協調海巡艦艇到座標點巡察，未發現有油污。不過，顧立雄今日透露，派專業船隻去做黑盒子定位，是有一些斷斷續續的訊號出來，需要進一步確認，但因為海象實在不好，船隻無法出港，海象好的時候出港才能確定黑盒子定位，定位後再進一步動作，若有任何進展會再跟外界報告。

廣告 廣告

據《中時新聞網》報導，空軍人士指出，失事殘存飛行資料紀錄器就是俗稱的黑盒子，其電力有90天時間限制，30天後訊號發送功能會衰退，且因失事海域水深千米以上，訊號品質恐受影響，因此要盡快定位把握黃金期打撈，打撈上來後可作後續事證發掘的基準。據悉，若可清楚掌握訊號，海軍將委託打撈船利用聲納及聽音器掌握位置、啟用水下攝影機確認，狀況許可就會出動機械手臂或吊載。

更多三立新聞網報導

預言「他」2026連任有阻礙、2028可攻下總統！命理師斷言：機會太大了

獨家直擊／超大咖！《阿凡達》山姆沃辛頓現身台北 寒流來穿短袖騎機車

美若買下格陵蘭「台灣是海景第一排受惠者」 她揭1原因：遲早都要做

PLG超辣女球迷！觀眾席「挺胸律動」爆紅 真實身分被神出

