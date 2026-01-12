發現F-16黑盒子訊號！ 顧立雄：「斷斷續續」待定位

國防部長顧立雄12日赴立法院國防與外交委員會報告、備詢。李政龍攝



空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅於上週二（1/5）駕駛F-16V戰機進行夜訓，在外海失聯，軍方偕同民間漁船至今仍不放棄搜索。國防部長顧立雄今（12日）表示，目前已透過黑盒子定位，偵測到斷續續訊號，但目前海象不佳，待海況穩定些會派船隻做精確定位，有新消息也會向社會大眾說明。

辛柏毅人到底在哪裡？他6日晚間在空軍花蓮基地執行夜間訓練，駕駛F-16V戰機（機號6700）朝外海飛去，疑似因為模組化任務電腦訊號故障，發生飛官最危險的狀況之一「空間迷向」，他透過無線電呼叫，更說出自己高度一直在下降，準備跳傘，最終於花蓮外海失聯，軍方與各單位、民間漁船至今仍持續搜救。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會，準備報告「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」並接受質詢。

會前，顧立雄回應搜救辛柏毅的進度，他表示海巡、陸海空軍連日投入，海軍、海巡迄今也派遣62艘次船艦與無人機，負責東部地區作戰及救援的第二作戰區亦累計出動1206人次，眾人都相當辛苦，努力沿著花蓮至台東尋人。

顧立雄也說，國防部已派出專業船隻做黑盒子定位，偵測到斷斷續續的訊號，但必須進一步查驗才行。另外，目前海象不佳，船隻出港危險，待海象穩定時會趕緊派船出港做精密定位，確認黑盒子位置，有任何訊息會再向社會報告。

