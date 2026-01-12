發現F-16V黑盒子了？顧立雄：接收到「斷斷續續」訊號

國防部長顧立雄。（中時資料照／姚志平攝）

空軍第五戰術混合聯隊飛官辛柏毅上尉，6日晚間駕駛編號6700的F-16V戰機，自花蓮基地起飛執行夜間訓練任務時失聯，疑似因模組化任務電腦（MMC）故障，導致飛行判斷異常。國防部長顧立雄今（12）日表示，搜救行動仍持續進行，目前在進行黑盒子定位作業時，已接收到部分斷斷續續的訊號，待海象轉佳、船隻得以出港後，將再進一步確認定位情形。

空軍日前說明，辛柏毅當晚駕駛F-16V（機號6700）執行夜訓期間，疑因MMC訊號異常，產生「空間迷向」錯覺，曾以無線電通報「Two Lost」（2號機與長機失散），並回報高度持續下降，期間三度呼叫跳傘。根據通聯與雷達資料，該機於晚間7時28分30秒，高度約1700呎，在花蓮南方36海浬處光點消失。

針對搜救進度，顧立雄今（12）日在立法院受訪時指出，目前海軍已投入62艘次艦艇、海巡署同樣派出62艘次艦艇協同搜尋，另出動無人機16架次，第二作戰區也沿花蓮至台東海域及沿岸持續搜索，總計動員人力達1206人次，全力不間斷進行救援行動。

顧立雄也並指，現階段已派遣具專業能力的船隻嘗試進行黑盒子定位，並接收到零星訊號，但因近期海象不佳，船隻暫時無法出港作業；一旦海況允許，將立即出港確認黑盒子確切位置，後續如有任何新進展，國防部將第一時間對外說明。

