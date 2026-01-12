發現F-16V黑盒子訊號 顧立雄：偵測到斷斷續續

國防部長顧立雄證實，偵獲F-16V黑盒子斷斷續續訊號。（圖：張柏仲攝）

飛官辛柏毅6號晚間駕駛F-16V戰機失聯至今，國防部長顧立雄今（12日）證實，專業船隻進行黑盒子定位，已偵測到斷斷續續訊號，等待海象好時，船隻會出港，做進一步動作。

針對F-16V搜救進度，顧立雄指出，首先他要感謝海巡、陸海空軍辛苦的搜救，海軍、海巡迄今派遣62艘次船艦並出動無人機搜索，負責東部地區作戰及救援的第二作戰區亦累計出動1206人次，沿著花蓮至台東沿岸不間斷的搜索。

顧立雄表示，目前已派遣專業船隻進行黑盒子定位，並偵測到斷斷續續訊號，但仍得進一步確認。由於海象不佳，待海象良好時再出港精確定位，若有進一步訊息會向大眾說明。