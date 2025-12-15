發現ISIS旗！ 澳洲邦迪海灘槍擊 警搜獲6槍＋土製炸彈

澳洲雪梨邦迪海灘槍擊案隔天，民眾聚集邦迪展館外的罹難者紀念處獻花哀悼。（圖／達志影像美聯社）

澳洲雪梨邦迪海灘發生30年來最嚴重的槍擊事件，造成包含槍手在內共16人喪命，震驚國際社會。當地警方確認兇嫌為一對父子，分別為50歲與24歲，其中一人已死亡。調查人員在現場及嫌犯車輛中查獲6把槍枝、土製炸彈及激進組織ISIS旗幟，並已突襲嫌犯住處。此事件被警方正式認定為恐怖攻擊事件，初步判斷為反猶太行動，發生在猶太光明節第一天。

針對這起嚴重事件，澳洲總理艾班尼斯親赴現場獻花哀悼罹難者，並強烈表示會蓄意打擊反猶太主義，不惜一切代價查個水落石出。新南威爾斯州警察總監Mal Lanyon表示，警方已確認這起事件涉及兩名兇嫌，為父子關係，其中一人已死亡。

除了在案發現場查扣6把槍枝外，警方在嫌犯車上也發現了土製炸彈。拆彈小組正在處理一輛車，車內發現了多枚簡易爆炸裝置，同時還發現激進組織ISIS的旗幟，警方也已突襲槍手住處進行搜查。如此大規模的槍擊案在澳洲可說非常罕見，尤其當地槍械法律非常嚴格。居住在雪梨的台灣人Jass表示感到非常震驚，因為這類事件一般被認為會發生在歐洲或美國，她也表示近期不會再去邦迪海灘。

此事件也引發國際政治討論，以色列總理納坦雅胡對澳洲政府表達強烈譴責，他表示曾警告澳洲總理其政策正在助長恐怖主義和反猶太主義，可能導致更多謀殺事件發生。美國總統川普也向所有人表達哀悼與敬意。隨著各國領袖紛紛致哀，這場槍擊案是否將促使各國重新檢視其在以巴問題上的立場，成為各國政府面臨的重要課題。當地在事件後全國降半旗致哀，表達對罹難者的尊重與哀悼。

