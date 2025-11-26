發生何事代表中國真要武力犯台？網一面倒揭「美國若做1動作」：趕快逃

政治中心／李紹宏報導

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）」近日發布年度報告，指出中國可能侵台的3個時機點，分別為2027年、2035年與2049年，這讓台灣人民戒慎恐懼。對此，有網友發文詢問，「發生什麼事會讓你覺得真的要打了」，不少人點出若「看到美國做這件事」，就代表戰爭恐怕真要來了！

這名網友在PTT上發文，認為中國一直不肯放棄武力犯台，兩岸軍力也是日漸懸殊，海峽一直處在危險之中，「對岸發射飛彈不信、對岸軍演不信、美國爸爸情報不信、國際智庫警告不信。那究竟要發生什麼事，勇敢的台灣人才會相信，真的要打起來了呢？」

對此，不少網友點出關鍵，就是如果「美國開始宣布撤僑」，恐怕大事真的不妙，「AIT那些美國人撤僑的時候」、「俄羅斯入侵前，接到消息的烏克蘭寡頭全部離境」、「美國飛機來載人的時候」、「撤僑最準 不過開始撤離你也沒得逃了」。

事實上，總統賴清德今（26）日才在記者會上表示，中國正以「2027年」作為關鍵節點，不僅加速推進武力犯台的各項軍事準備，同時更透過軍事以外的複合式威脅，企圖將自由的民主台灣，透過滲透分化等手段，最終變成威權統治下的「中國台灣」。不過總統府強調，賴清德「並沒有證實」中國將於2027年攻台。

