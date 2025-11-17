發生性關係200多次…他「不滿無法給生活費被分手」傳她私密照給人夫

社會中心／屏東報導

楊男明知前女友已結婚，仍傳女方私密照給對方丈夫。（示意圖／Pixabay）

屏東一名女子婚前和一名楊姓瓦斯店老闆認識並交往，發生性關係達200多次，之後女子因為楊男無法再給她生活費決定分手，這讓楊男非常不滿，不僅在女方婚後於社群平台發文詳述2人發生關係細節外，甚至還傳私密照給對方的丈夫，氣得人夫提告並求償。高等法院高雄分院審理後，判決楊男賠償50萬元精神撫慰金定讞。

判決書顯示，楊男和該名女子是在某間越南小吃店認識並交往，2人於2019年2月至2020年10月間，每月發生3至4次性行為，由於之後楊男無法支付對方生活費的緣故，女子直接與楊男分手，並於2021年結婚，婚後育有一名孩子；即便如此，女子之後依舊會和楊男發生性關係。

廣告 廣告

但是，楊男對此仍非常不滿，除心有不甘隨機在女子臉書好友中留言，還在2022年6月至10月間，以臉書私訊女子的丈夫，除詳細描述和女方關係、床上細節外，甚至傳偷拍女子的私密照給對方。人夫得知後，非常生氣，和妻子離婚外，也向陽男求償150萬元精神撫慰金。

屏東地院審理時，審酌雙方職業、收入和家庭狀況，判楊男賠償50萬元。不過，2男都不滿並上訴，之後被高雄高分院判決駁回，全案定讞。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

三立新聞網提醒您：

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

更多三立新聞網報導

2蒙古籍女多次在台行竊…因「看火燒車熱鬧」被警認出逮捕

生前「壯得像牛」車禍自行就醫突亡…高大成曝可能關鍵原因

認抱著老婆「哭得像孩子一樣」…館長駁NTR忍淚：她真的是無辜的啦

台中男倒「知名打卡復古超商騎樓」亡…死者身分曝光

