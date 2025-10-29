發生率=死亡率 坣娜傳因「癌王」胰臟癌離世 醫：3類食物是元兇
以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），傳出早在本月16日就因病去世。根據《ET新聞雲》報導，原先以為是紅斑性狼瘡，但知情人士透露真正死因是胰臟癌。胰臟癌有「癌王」之稱，醫師指出，常吃3類食物，將導致罹患胰臟癌機率增加8成。
基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘在《健康晚點名》節目上指出，胰臟癌主要功能是控制血糖、幫助油脂消化吸收，因此糖尿病患者得到胰臟癌的風險，就會比一般人高出2倍，過量的甜食、高油食物、精緻澱粉是3大元兇。
此外，已故俠醫林杰樑之妻、「無毒教母」譚敦慈表示，美國、新加坡都有研究顯示，一周喝3次含糖飲料，胰臟癌風險會增加8成，應減少飲用。營養功能醫學醫師劉博仁也曾在臉書引用研究，指出高糖飲食與胰臟癌存在關聯性，每天攝取高量添加糖與甜食者，胰臟癌風險顯著升高，而每天喝2杯含糖飲料的年輕人，胰臟癌死亡風險會增加3倍，因此務必控制每天攝取的糖分與油量。
肝病防治學術基金會貼出衛教公告，指出胰臟癌與其他癌症相比，發生機率不算高，但由於早期發現不易，加上復發率又高，因此發生率幾乎等於死亡率，臨床實驗數據顯示，有85%的患者確診時，往往都已經是末期，根本無法開刀，剩下的15%雖然能開刀，但術後復發機率卻又高達80%，非常可怕。
其他人也在看
57歲還能這麼瘦！徐曉晰靠9種「吃不胖食物」天天開吃身材照樣超好！
【吃不胖也能吃飽的9種食物】她平常不刻意節食，而是選擇對身體有益、又不容易胖的天然食材。像是花椰菜，一碗不到30大卡，富含維生素C與膳食纖維，能幫助代謝、促進腸胃蠕動。洋蔥則含有抗氧化物槲皮素，能降膽固醇、穩定血糖。豆腐是優質植物蛋白來源，飽足感強又低熱量；...styletc ・ 20 小時前
坣娜驚傳病逝生前「貴人」曝光！已故歌王薛岳曾仗義相助
在四、五、六年級，甚至七年級前段班民眾都相當熟悉的名歌手坣娜，驚爆已經離世2個禮拜，在娛樂圈人緣頗佳的她，最感謝的是已故歌王薛岳，在她被欺負的時候挺身而出。中天新聞網 ・ 14 小時前
教授偷吃十二女2／網紅女作家也暈船落愛情陷阱 他靠分手sop讓砲友變朋友
Ａ小姐調查，今年8月底，南部某國小女校長到台北研習，許育健特別前往會場接她，然後到桃園某飯店過夜，隔天退房後，許將女校長載回台北，接著載曾指導論文的女學生下班，驅車直奔宜蘭吃午餐，之後入住宜蘭的溫泉旅館。隔2天，許到南部演講，又熟門熟路進入嘉義某女老師住處過夜，短短5天，許育健就有3女陪睡。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣人變心了？他嘆熱炒店不夯 網驚曝致命敗筆：聞「它」就想吐
說到正港台灣味，就會想到傍晚出攤的熱炒店，主廚快火大炒，盤上頂鮮讓人垂涎。不過，有網友在PTT上發文表示，禮拜五到台北百貨商圈閒晃，發現一間知名熱炒店不用排隊，馬上能享用，反觀百貨地下美食街則是一位難求，讓他感嘆「熱炒店是不是退流行了」，沒想引來一票網友共鳴，更指出「這致命味道」是熱炒店最大的問題！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜真正死因曝光！罹患癌王「胰臟癌」拒聚會獨扛病痛 在丈夫身旁離世
影視歌三棲的藝人坣娜，驚傳於10月16日因病辭世，享年59歲。她長年飽受紅斑性狼瘡與1993年重大車禍後遺症所苦，根據知情人士證實，過世原因是罹患胰臟癌，最後在丈夫薛智偉的身旁安詳離世。鏡報 ・ 11 小時前
去韓國別踩雷！「3人點2份部隊鍋」店員白眼不給坐 默認餐桌規矩曝
「要小心！在韓國餐廳這樣做會被討厭！」旅韓部落客「不奇而遇 Steven & Sia」在臉書粉專表示，很多第一次來韓國的人都有一樣的疑問，就是「去餐廳吃飯，一定要每個人都點一份餐嗎？」她接著說明，在韓國吃飯時，每人都一定要點1份餐點，幼童除外，雖然菜單上不一定會寫...CTWANT ・ 1 天前
醫起看／坣娜疑因紅斑性狼瘡病逝！8跡象早發現一次看
醫起看／坣娜疑因紅斑性狼瘡病逝！8跡象早發現一次看EBC東森新聞 ・ 13 小時前
坣娜驚傳病逝 「大把掉髮」是紅斑性狼瘡警訊！平均少活20年
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 59歲的台灣歌手坣娜傳出疑似紅斑性狼瘡舊疾復發病逝。高雄榮總免疫風溼科主治醫師、中華民國風溼病醫學會秘書長盧俊吉形容，紅斑性狼瘡的症狀多變如魔術師，會攻擊全身各器官，在過去沒有特效藥（生物製劑）之下，患者平均少活10到20年，而健保三年前開始給付生物製劑，尚缺乏大規模統計，但患者疾病控制的比率的確有變良好。 全身性紅...匯流新聞網 ・ 14 小時前
北部又要炸雨！東北季風再報到 專家曝「這時間冷爆」：下探18度
今（29）日東北季風減弱，北部、東半部雨勢趨緩，但可不能大意。中央氣象署預報中心科長劉宇其提醒，新一波東北季風將在周五（31日）報到，到時北部、東半部再度轉雨、氣溫下滑，更透露「關鍵時間點」，空曠地區可能跌破18度！三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
冷酷凶殘 女潑油燒死男友 審二仍判14年
記者陳金龍∕台中報導 四十歲李姓男子在去年三月開車撞死矽品公司二十九歲陳姓工程師，案…中華日報 ・ 1 天前
全家招牌變「犬家」！ 官方曝超萌原因：不是盜版
全家便利商店官方粉專在各大社群平台貼出全家新莊副都店的限定招牌，可見「全家FamilyMart」變成「犬家FamilyMart」。粉專也搞笑發文寫道「歡迎光臨——等等這不是全家，是犬家？？？？」並透露是真的有這間店，這是為了11月1日犬之日而變身的限定店。為了迎接犬之日，「全家新...CTWANT ・ 21 小時前
她自來水不過濾「煮沸馬上喝」：一輩子都沒事 專家揭正確觀念
近期有女兒PO文分享，媽媽認為自來水可以煮沸直接喝，「以前的人還不是這樣喝一輩子都沒事」，但她發現多數人會透過飲水機等過濾，好奇其他人家裡怎麼處理水？引發討論。而過去相關專家的說法，自來水可過濾，但要注意濾心用久了也易孳生細菌；此外，自來水在水塔中儲存過久，恐易長細菌、微生物，牠們無法被過濾，因此煮沸殺菌是必要的。三立新聞網 setn.com ・ 2 個月前
每天喝水卻在養細菌？濾芯恐成「二次污染」溫床 這招新科技4分鐘除菌99.99%
早上趕著出門上班，匆匆在濾水壺倒了一杯水配早餐，下班回家從濾水壺倒水解渴，濾水壺因為方便、免安裝、價格親民，已成為現代都會生活不可或缺的必備品，但你知道嗎？就算定期更換濾芯，一般市售濾水壺的濾芯在使用一段時間後，濾芯的多孔結構加上潮濕的環境下，反而容易成為細菌、黴菌孳生的溫床。且除氯過的水，少了氯氣的保護下，更有機會造成「二次污染」！辛苦工作一天回家後喝到的水，竟然比自來水更不安全！Yahoo特別企劃 ・ 1 天前
過年高雄住2晚要14萬？ 業者澄清 觀光局稽查
有民眾日前透過訂房網站查詢高雄過年的住宿價格，發現一間酒店，兩個晚上，兩間房，竟然要價11萬多元，讓他覺得不可思議，上網詢問網友，帶小孩回南部過節，要這麼多錢嗎？業者解釋，民眾設定的是高級房型，平日一...華視 ・ 20 小時前
最惡肺癌轉移等於沒救？66歲翁靠這招治療 腫瘤全消失、5年無復發
小細胞肺癌被譽為「肺癌中的惡霸」，因惡性高、進展快且預後極差，一旦擴散幾乎無法手術，傳統治療也難敵復發風險。然而，一名轉移期病患接受免疫合併化療後，腫瘤竟完全消失，至今五年未復發，這不僅打破醫療預期，健康2.0 ・ 1 小時前
《歌劇魅影》男星46歲確診大腸癌1年就病逝！醫揭出現3症狀恐已是末期
曾在《歌劇魅影》中飾演靈魂人物「魅影」的澳洲知名男演員班・路易斯（Ben Lewis），驚傳因大腸癌病逝，享年46歲，消息震驚澳洲劇場界。他去年2月才確診，發現時癌細胞就已擴散，從發病到離世的速度之快健康2.0 ・ 1 天前
紅斑性狼瘡症狀有哪些？和免疫力失調有關？紅斑性狼瘡可以治癒嗎？
紅斑性狼瘡是什麼樣的疾病？跟免疫系統有何關係？紅斑性狼瘡會好嗎？紅斑性狼瘡在台灣盛行率是歐美地區的兩倍，國人不可不慎。資深藝人坣娜與港新周海媚都飽受困擾Yahoo奇摩顧健康 ・ 2 年前
乳房硬塊非乳癌 竟是罕見肉癌
苗栗一位五十六歲的黃女士，幾個月來一直覺得左邊乳房觸摸起來有異狀，起初不以為意，但是近日開始明顯摸到硬塊而且會疼痛，因此到苗栗市大千綜合醫院就醫。外科部馮啟彥主任安排超音波檢查，發現在黃女士的左邊乳房有一個將近十公分大的腫瘤，原以為只是一般常見的乳腺癌，但是手術切除後，經病理報告發現，竟然是非常罕見的肉癌！馮啟彥主任表示，一般常見的乳癌是從乳房的腺體或是乳管長出來的腺癌，而肉癌則是因骨骼和軟組織病變而產生，例如：肌肉、脂肪、血管、神經、肌腱和關節內膜等。肉癌的發生率較罕見，可能出現在身體的任何部位，但以手臂、腿和腹部是較常見的部位，像此位病人長在乳房的更是少之又少。肉癌初期最常見的症狀是無痛感的腫塊，但若腫塊壓迫到神經，可能會有麻木、感覺異常或疼痛的狀況。目前肉癌發生的原 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
最高學府氣噗噗1／捍衛「台大」商標權！臺灣大學狀告運輸公司 「只贏一半」繼續戰
[FTNN新聞網]社會中心／調查報導國內最高學府「國立臺灣大學」（台大）創立近百年，卻直至90年代才陸續註冊商標，以致坊間「台大滿天飛」。為了避免「台大」...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
蘋果什麼時候吃最好？一天可以吃多少？營養師揭「正確食用時機」
蘋果因其高營養價值而廣受推崇，甚至有「一天一顆，醫生遠離我」的說法。蘋果富含多種對健康有益的成分，像是多酚、膳食纖維和鉀等，那麼，何時食用蘋果能更有效地攝取其營養呢？《優活健康網》特摘此篇，專家指出，每天建議攝取1顆蘋果，若要有效地吸收蘋果的營養，最佳食用時機是早上，可有效補充身體能量。優活健康網 ・ 22 小時前