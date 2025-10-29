發生率=死亡率 坣娜傳因「癌王」胰臟癌離世 醫：3類食物是元兇

知情人士透露，坣娜死因並非紅斑性狼瘡，而是發生率幾乎等於死亡率的「癌王」胰臟癌。（資料照／羅永銘攝）

以《奢求》、《自由》等經典歌曲走紅的59歲的歌后坣娜（原名唐娜），傳出早在本月16日就因病去世。根據《ET新聞雲》報導，原先以為是紅斑性狼瘡，但知情人士透露真正死因是胰臟癌。胰臟癌有「癌王」之稱，醫師指出，常吃3類食物，將導致罹患胰臟癌機率增加8成。

基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘在《健康晚點名》節目上指出，胰臟癌主要功能是控制血糖、幫助油脂消化吸收，因此糖尿病患者得到胰臟癌的風險，就會比一般人高出2倍，過量的甜食、高油食物、精緻澱粉是3大元兇。

「無毒教母」譚敦慈表示，美國、新加坡醫學研究顯示，一周喝3次含糖飲料，胰臟癌風險會增加8成。（圖／資料照）

此外，已故俠醫林杰樑之妻、「無毒教母」譚敦慈表示，美國、新加坡都有研究顯示，一周喝3次含糖飲料，胰臟癌風險會增加8成，應減少飲用。營養功能醫學醫師劉博仁也曾在臉書引用研究，指出高糖飲食與胰臟癌存在關聯性，每天攝取高量添加糖與甜食者，胰臟癌風險顯著升高，而每天喝2杯含糖飲料的年輕人，胰臟癌死亡風險會增加3倍，因此務必控制每天攝取的糖分與油量。

肝病防治學術基金會貼出衛教公告，指出胰臟癌與其他癌症相比，發生機率不算高，但由於早期發現不易，加上復發率又高，因此發生率幾乎等於死亡率，臨床實驗數據顯示，有85%的患者確診時，往往都已經是末期，根本無法開刀，剩下的15%雖然能開刀，但術後復發機率卻又高達80%，非常可怕。

