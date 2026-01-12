發生眩暈不可大意！ 醫揭「中樞型」和「周邊型」不同





【NOW健康 楊芷晴／台北報導】時序進入冬季，氣溫逐漸下滑，天冷容易造成血管收縮，導致頭部血液供應不足，進而使腦部或內耳產生缺血現象，容易誘發眩暈，同時也增加了心臟病、腦中風的發生機率及風險。



頭暈與眩暈不同！ 眩暈發作如「天旋地轉」伴隨失去平衡



資深耳鼻喉科醫師李宏信分析，有人頭昏是因為貧血引起，頭昏和頭暈尚有差距，頭暈和眩暈都是一種生理現象，當身體疲勞、緊張，加上天氣溫度變化所致，通常稍微休息調適後，多能恢復正常。不過，如果眩暈頻繁或症狀較為嚴重，且影響生活品質，建議就醫對症治療，以期不再復發。

若以症狀區分，頭昏會頭昏目眩，彷如坐在小船上、站立時重心不穩感到左搖右晃；眩暈發作時則猶如「天旋地轉」，不只是外在世界在旋轉，連同自己的身體也在轉動，嚴重時會失去平衡感，無法站立或甚至跌倒。眩暈的感覺比起頭暈更加令人難以忍受。



李宏信醫師說明，眩暈可分為「中樞型」和「周邊型」兩大類型，前者源於腦部如大腦、小腦或腦幹等問題，如果伴隨臉部、說話、肢體等異常神經症狀，很可能是中風前兆，應盡速就醫。中風黃金治療時間約4到6小時，送醫施打血栓溶解劑多半就會逐漸恢復之後，仍須持續留意腦部保養，及控制三高數值。



眩暈多數源於「內耳出問題」！ 醫師盤點眩暈常見好發因子



李宏信醫師表示，身體的平衡系統包括腦部、視覺、內耳前庭系統和身體四肢。周邊型眩暈又稱為末梢型眩暈，主要與內耳有關，內耳中的前庭和三半規管負責感覺身體運動、姿勢、身體轉動與方向的平衡控制，如果此區域出現故障，就可能出現眩暈，走路或站立不穩，嚴重甚至噁心嘔吐、臉色蒼白盜汗。然而內耳型眩暈發作時間雖短，不過嚴重程度不輕，但通常不會影響神經功能。



眩暈好發族群以往多為老年人，因為組織器官老化、血流供應不良，容易引發缺血而發生眩暈，但現代人常因工作及生活壓力導致精神緊繃，眩暈儼然成為一種文明病，年輕族群也可能因為自律神經過度作用失調，引起血流不通、供血及養分不足、神經萎縮等誘發眩暈。



李宏信醫師分享早期自身經驗，當時正在開車時突發眩暈，當下趕緊將車停靠路邊，所幸休息5分鐘就好轉。回想那段期間活動安排多、聚餐也多，年輕人互相拚酒可能是誘發因素。歸納眩暈發作的成因還包括病毒感染、外傷，另外，肺結核藥物如鏈霉素中毒、酒精等或部分抗癌藥物，都可能因造成內耳毒性，提高眩暈發作的機率。



李宏信醫師指出，突發眩暈時建議先休息或躺在床上，大約2小時都會恢復，再者，如果每天偶爾發作，可至門診看醫生服藥，若眩暈症狀嚴重，應盡速就醫，找出病因治療。內耳型眩暈主因是三半規管積水導致內淋巴液水腫脹所致，如果攝取過多鹽分，就容易導致身體浮腫、積水，像是腳部水腫，同樣情況發生在內耳淋巴液水腫，因排出不易而產生腫脹，則可服用利尿劑，來改善，效果不錯。



眩暈治療首重血液供應正常、打通血路 耐心服藥至少3個月以達不易復發目的



李宏信醫師強調，眩暈治療主要目的是供應血液（俗稱打通血路），內耳的血管是從顱底、腦幹及內頸動脈的分支與頸椎動脈結合相連，並形成蜘蛛網般的血管脈絡膜覆蓋在內耳蝸牛體前庭及三半規管上，並以滲透方式進行供血。與一般心臟科、神經內科開的疏通腦部血管藥物治療機制不同，治療眩暈的藥物主要是以「基底循環促進劑」為主，並藉由血液的滲透作用，增加內耳的循環系統，再加入透過B1、B6、B12等神經營養劑及抗氧化藥物，來促進神經之復活及增生。



李宏信醫師比喻，種花必須持續澆水讓其生長，甚至等待半年才可能開花結果。眩暈也如同一種慢性病，治療須花時間要有耐心，建議應持續就醫服藥3至6個月讓病況能穩定，藉由藥物逐漸滲透的方式治療，促進血管慢慢放大通暢，神經才能增生修復，以減少復發的可能。



眩暈患者常擔心下一次的復發，而不敢出國遠行，李宏信醫師建議，可以事先預備止暈藥物，或請醫師開藥帶出國就能有備無患。此外，日常應建立健康的飲食習慣，飲食少鹽，控制三高，避免糖尿病、高血壓等之併發病變，適度的運動，也不要過度用腦，盡量避免情緒緊張焦慮或生氣以及睡眠不足，調適愛拼才會贏的性格，天冷注意頭頸部保暖，皆有助降低眩暈上身。



