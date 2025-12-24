發生車禍別急著爭對錯 律師喊先做1事：才能立於不敗之地

律師顏紘頤表示，許多民眾對車禍過失傷害仍有誤解，即使過失比例低，只要造成對方受傷就可能成立責任，他強調發生車禍後，重點不是與對方爭論誰錯得多，而是應立即就醫並取得驗傷單，後續在刑事訴訟中，才有機會立於不敗之地。

顏紘頤在臉書發文指出，許多民眾對車禍究責仍存在錯誤觀念，尤其在過失傷害責任的判定上，民眾常有誤解，若發生車禍造成對方受傷，即使自己的過失比例很低，也可能成立過失傷害罪；對方的過失再大，也無法完全免責。

顏紘頤說，若車禍雙方都有受傷，兩方都可能成立過失傷害，就像互毆案件中雙方都有可能被認定傷害罪一樣，並非過失多的一方會被定罪，過失小的一方就可以全身而退，建議發生車禍後應立即就醫並取得驗傷單，這是日後刑事訴訟中保障自身的重要步驟。

顏紘頤表示，如果自認傷勢輕而未驗傷或提告，對方可能在6個月內提出訴訟，屆時若收到傳票已超過時效，將無法再提出對過失傷害罪的告訴，也難以在官司中反擊。

顏紘頤強調，因此發生車禍後，重點不是與對方爭論誰錯得多，而是應立即就醫並取得驗傷單，後續刑事訴訟中，才有機會立於不敗之地，保障自身權益。

