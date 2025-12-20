發生隨機傷人事件！學者警告：攻擊模式生根

▲發生隨機傷人事件！犯罪心理學者警告「攻擊模式生根」：這最危險。(圖/記者葉政勳攝)

[NOWnews今日新聞] 隨機攻擊震驚全台，讓許多民眾徹夜難眠。犯罪心理學專家戴伸峰在臉書發文，這起案件不只是單一個案，而是顯示「無差別攻擊」這類犯罪模式，正在台灣社會逐步成形，才是真正令人警惕的關鍵。

戴伸峰表示，從犯罪執行層面來看，這起事件的成熟度明顯高於過往案例。無論是攻擊工具的多樣化、行動中的斷點設計、換裝規劃，甚至逃逸與墜樓路線的安排，都呈現出高度縝密的犯罪流程。他直言，與過去震驚社會的重大隨機攻擊案件相比，這次的犯罪行動「更像是一套被完整演練過的模式」。

這類犯罪已不再只是單純模仿，戴伸峰分析，從早年鄭捷模仿日本秋葉原事件，到後來中捷案對前案的致敬式複製，再到此次事件，模仿成分明顯降低，取而代之的是「犯罪模式在地化、生根化」。他直言，當攻擊不再需要特定偶像或事件作為參照，而是成為一種可被複製的行動模板，社會風險反而更高。

是否會引發模仿效應，戴伸峰指出，從犯罪學角度來看，重大暴力事件後約兩週內，確實可能出現情緒或行為上的漣漪效應。不過，由於本案犯罪手法高度縝密、門檻不低，類似行動不容易被複製；再加上嫌疑人已身亡，動機無法被塑造成英雄敘事，某種程度降低了致敬型模仿的風險。

面對接連發生的社會衝擊，戴伸峰也提出三點建議，他呼籲民眾適度接收資訊，避免反覆觀看或過度腦補細節，以維持心理可控感；同時不必害怕討論與分享感受，透過社會支持穩定情緒；最後，他強調，犯罪並非遍地開花、不是家常便飯，社會仍有修復的可能。



