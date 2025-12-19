發生隨機傷人台北馬照跑！蔣萬安：提升戒備

▲年度體育盛事2025台北馬拉松，將於12月21日上午 06:30 自台北市民廣場起跑。（圖／取自台北旅遊網www.travel.taipei/zh-tw/）

[NOWnews今日新聞] 2025台北馬拉松將於後（21）天登場，就在活動舉辦前夕，發生重大隨機傷人事件，發生地點還是在人潮最多的台北車站和中山商圈，台北體育局表示，比賽會如期舉辦，台北市長蔣萬安特別強調，會增加警力維護治安。

發生駭人的治安事件，也讓不少民眾產生疑慮，警方連夜追查嫌犯的背景，持續查明是否有其他共犯，背後動機尚未釐清，暫時無法確認有沒有組織操作，各界都很恐慌，對此蔣萬安表示，大型活動會提升各項警力，增加見警率以及相關戒備，警察局也會做縝密周延的計劃，高標準進行維安工作，確保人民安全。

全台具指標性的國際金標路跑盛事，一年一度的台北馬拉松，週日清晨六點半，在臺北市民廣場登場，週六還會舉辦充滿節慶氛圍的「耶誕歡樂早餐跑」，參與人數逐年成長，今年報名人數再創新高。

