發生隨機攻擊逛街心驚驚！民眾揭防身小撇步：可能會準備鐵棍

隨機攻擊事件的發生讓許多民眾出門逛街時感到不安，紛紛提高警覺並思考防身對策。有民眾表示，現在外出時會更加注意周圍環境，遇到危險情況會立即離開現場。也有人考慮準備鐵棍等工具防身。消防公會常務理事許哲翔則建議，若當下沒有防身用具，可就地取得滅火器作為防衛工具。此外，歐洲國家的安全原則也提供了實用的應對策略，包括發現危險立即離開、避免往室內深處跑等建議。

歐洲國家給民眾安全原則，呼籲看到煙霧就要跑。（圖／TVBS）

週末逛街是年輕人的休閒活動，但近期發生的隨機攻擊事件讓民眾感到不安，特別是在人潮眾多的地方。儘管商店舉辦的活動吸引了大量人潮，但許多人心中仍存有疑慮。有民眾表示，現在外出時警覺心會提高，會多注意周圍是否有可疑人物，並會選擇遠離他們。這位民眾認為，若遇到危險情況，最好的做法就是立即離開現場。

另一位民眾則因這次事件而決定準備防身工具。他表示出門時會感到擔憂，可能會攜帶類似鐵棍的物品以便在必要時保護自己。無論是攜帶防身工具或是選擇立即逃離現場，提高警覺都是正確的做法。

消防公會常務理事許哲翔提醒，如果當下沒有隨身攜帶防身用具，可以利用環境中常見的物品，例如滅火器。他建議，在安全的管制範圍內，若發生類似事件，可以就地取得附近的滅火器噴向攻擊者。滅火器作為商家或大樓常備的設備，是容易取得的防身工具，主要功能是遮擋犯人視線。

除了這些防身方法，歐洲國家也提供了一些安全原則供民眾參考：看到煙霧不要停下；不要往室內深處跑，而應立即離開；若無法出去，則尋找可上鎖的空間避難。這些建議指出，許多人對安全有錯誤觀念，可能導致失控踩踏與二次傷害。因此，參加大型活動時，應事先確認出口位置，不盲目跟隨人群的逃生路徑，以確保自身安全。

