發病如電擊 三叉神經痛逾20年

薛女士受三叉神經痛困擾多年，經三總之放射診斷部結合疼痛治療中心，以高階影像與超音波即時同步導引技術，精準完成三叉神經電燒手術。

（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

三叉神經痛是面部疼痛最常見的原因之一，三軍總醫院疼痛治療中心主任徐永吉10日指出，由於三叉神經穿出顱骨的孔洞非常狹窄，且面部肌肉與血管密集，電燒針安全定位成為手術成敗的關鍵，三總將高階影像與超音波即時同步導引技術，大幅提高手術成功率。

76歲的薛女士在民國92年首次出現三叉神經痛症狀，發作時面部有如被電擊或針刺，多年來一直服用抗癲癇藥物控制病情，一痛就服藥成為例行的生活，但今年以來疼痛頻率與強度越來越高，薛女士說，「真的是想跳樓自殺，一了百了」，後來她打聽到三總在處理面部及神經疼痛有獨到之處，於是轉院到三總治療。

廣告 廣告

徐永吉表示，三叉神經痛患者面部有如刀割、爆炸、灼燒、刺感，一天內可能發作數次到數百次，如果藥物治療效用不佳，就必須考慮手術治療，而局部神經注射與神經高頻熱凝療法之微創治療，雖然有較小的傷口與病患恢復時間快等優點，但必須高度仰賴影像導引技術輔助，將細針之針尖送至顱底神經孔，屬於非常精密的手術。

三總醫院指出，結合顱底電腦斷層影像與超音波顯示，可精準定位三叉神經穿出顱骨之孔洞與四周軟組織，大幅提高手術成功率。

（記者傅希堯攝）

三總放射診斷部醫師許一智指出，由於X光線透視導引與電腦斷層導引都無法即時性的看見血管組織，只有超音波可以看到血管等軟組織，但因臉骨遮擋，卻使顱底神經孔的超音波定位尤其困難，三總於是將顱底電腦斷層的影像傳送到超音波機器中，使超音波螢幕出現電腦斷層的影像，移動超音波探頭時，電腦斷層影像會與超音波影像同步性地變化，使定位更為精準。

許一智表示，這項融合電腦斷層影像的即時性超音波，就能在超音波螢幕中標註電腦斷層影像上想要放置針尖的神經孔洞，精準影像導引技術可讓更多的病患得到有效的治療。