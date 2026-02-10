發病致死率近100%！狂犬病升溫「2個月已13例」 疾管署籲：勿逗弄鼬獾

疾管署今（10）日召開例行記者會。游騰傑攝



疾管署及農業部防檢署今（10）日聯合呼籲，農曆春節連假將近，提醒民眾從事走春、賞花、郊遊等戶外活動時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病的威脅。據統計，光是今年國內鼬獾檢出狂犬病確診案例已經有13件，而國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均不幸死亡。

防檢署說明，狂犬病為人畜共通傳染病，由於感染狂犬病動物通常具有侵略性，會主動接近或攻擊民眾，防檢署長期監測野生動物狂犬病情形，臺灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的保毒宿主。112年至今年1月共監測2,597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件，每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域。

農業部動植物防疫檢疫署科長許家寧指出，今年1月已累計11件鼬獾確診狂犬病案例，2月再新增2件陽性個案；雖然國內自民國102年後，已多年未出現人類感染狂犬病的確定病例，但也因此讓部分民眾逐漸鬆懈、防疫意識降低。加上今年農曆春節假期較長，民眾出遊、接觸野生動物機會增加，呼籲務必提高警覺。

疾管署指出，狂犬病毒會從已感染動物的唾液隨著抓、咬傷所造成之傷口進入人體，如未及時採取醫療措施，發病後致死率近100%，但如能在遭動物抓咬傷後立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以有效降低發病的風險。國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，均不幸死亡。

疾管署及防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，應避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，請以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」就醫；經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。

疾管署及防檢署強調，請民眾留意並遵守「二不一要」原則，不棄（放）養家中寵物、不接觸、捕捉及飼養野生動物、要定期攜帶犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，共同守護自己、家人與毛孩健康，即可遠離狂犬病的威脅。

