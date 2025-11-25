發發+鎮瀾宮約你開喝「冬方神秘力量」！大耳狗喜拿現身CoCo都可賣萌

記者李鴻典／台北報導

隨著氣溫漸涼，優格手搖飲品牌「發發」攜手「大甲鎮瀾宮」，推出冬季限定「冬方神秘力量」系列飲品，在冬日裡送上暖心庇佑！以全新配料 「黑糖粉粿」為核心，並結合東方祈福意象，將飲品與大甲媽的保佑結合，重新定義冬日幸福儀式感。

黑糖粉粿Q彈登場！發發攜手大甲鎮瀾宮「冬方神秘力量」暖心開喝。（圖／品牌業者提供）

發發全新配料「黑糖粉粿」採用慢火熬煮黑糖，帶出焦香與圓潤甜味，軟Q帶彈、滑潤順口，並結合四大象徵冬季能量的食材為發想，將代表溫暖能量的黑糖、象徵光明平靜的芝麻、承載福運的麵茶、傳遞安康的紅豆，與招牌優格或鮮奶結合，推出九款冬季限定飲品。

將飲品與大甲媽的保佑結合，重新定義冬日幸福儀式感。（圖／品牌業者提供）

每杯皆以食材寓意化為祈福象徵將雙倍療癒匯聚於冬日飲品中，11月25日至12月9日，冬季飲品任選兩杯享 88折優惠。

發發全新配料「黑糖粉粿」採用慢火熬煮黑糖，帶出焦香與圓潤甜味。（圖／品牌業者提供）

發發聯名大甲鎮瀾宮開運療癒小物「奇異鳥發發招財包」！奇異鳥化身開運招財包，裝零錢、裝福氣，實用與招財兼具，加上大甲媽加持，將福氣匯集在身旁，祝福廣聚財源一路發發。

大甲媽加持開運周邊！祝福廣聚財源一路發發。（圖／品牌業者提供）

歲末將至，「發鴨福袋」限量登場！12月15日至2026年1月4日，一起開運迎新年！福袋中除了奇異鳥與鴨嘴獸可愛周邊外，還有發發×大甲鎮瀾宮祈福明信片與抽獎券，購買就有機會把奇異鳥大抱枕帶回家。

發鴨福袋。（圖／品牌業者提供）

大耳狗喜拿用大大的耳朵飛進CoCo都可啦！這次攜手推出限定聯名活動，喜愛製作料理的大耳狗喜拿到CoCo化身暖心調飲小幫手，共同打造多款療癒周邊，陪你度過這個溫暖又甜蜜的冬日。12月起於全台門市限時開跑，購買大杯飲品即可獲得超萌聯名紙杯，還有三款可愛聯名周邊商品、門市超Q的聯名佈置等你來打卡。

大耳狗喜拿用大大的耳朵飛進CoCo都可。（圖／品牌業者提供）

大耳狗喜拿最愛的肉桂捲，當然要搭配< QQ奶茶、 QQ鮮奶茶>最具幸福味！美味咀嚼系QQ是以芋圓和地瓜圓製成，超Q彈的香甜口感就和大耳狗喜拿一樣軟綿療癒，融合經典奶茶或鮮奶茶，每一口都迸發滿滿幸福感。限定周邊也要手刀蒐集起來；凡購買飲品即可用加購價 399 元帶走聯名冷水壺(使用Tritan耐熱材質、安全耐用)、消費飲品滿 100 元加贈聯名貼紙、還能以19元能買到大耳狗聯名保溫袋。

大耳狗喜CoCo都可聯名周邊。（圖／品牌業者提供）

同步推出多家CoCo都可 × 大耳狗喜拿限時佈置店，從北到南萌力綻放！走進門市即可沉浸式體驗大耳狗喜拿的療癒魅力，打卡牆拍照、蒐集周邊、喝杯香甜奶茶飲品，可愛儀式一次大滿足，別忘了把這份萌力上傳分享好朋友們喔!限時佈置店包括：南港LaLaport、西門町、新竹關新、桃園大同、台中火車站、西螺服務區、南投服務區等7家門市。

美味咀嚼系QQ是以芋圓和地瓜圓製成，超Q彈的香甜口感就和大耳狗喜拿一樣軟綿療癒。（圖／品牌業者提供）

2025/12/1起，限時限量啟動大耳狗喜拿聯名商品，售完為止。大耳狗喜拿聯名紙杯：隨大杯飲品出杯，兩款設計不可指定；大耳狗喜拿保溫袋：線上平台與臨櫃皆可19 元加購乙只保溫袋，限量裝可愛啟動；大耳狗喜拿冷水壺：臨櫃購買飲品即可以399元加購冷水壺；大耳狗喜拿貼紙：臨櫃單筆消費滿100元即獲贈一張，可累贈，共有兩款可蒐集，限量送完為止。

2025/12/1起，限時限量啟動大耳狗喜拿聯名商品，售完為止。（圖／品牌業者提供）

「黑五購物節」消費熱潮啟動，拿坡里披薩．炸雞推出黑五促銷，自即日起至12月18日祭出超值優惠，提供人氣烤雞與炸雞組合。八塊烤雞原價520元內用/外帶特惠價199元，內容包含二隻雞腿、二塊腿排、二隻雞翅與二隻青花椒雞翅。三塊炸雞原價195元內用/外帶特惠價105元。披薩系列推出三款精選口味買一送一，原價980元內用/外帶特惠價490元起。

拿坡里披薩．炸雞推出黑五促銷。（圖／品牌業者提供）

肯德基攜手巧克力品牌KITKAT®共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」！將肯德基經典的蛋撻與KITKAT®招牌的威化巧克力融合，創造出一口三重驚喜的全新體驗——酥脆、滑順、流心，三種層次在口中交織成節奏分明的可可三重奏。販售期間自12月2日至3月2日於全台肯德基門市限時供應；不只如此，肯德基還加碼送驚喜——「奇巧可可流心三重奏蛋撻」開賣首周於肯德基「內用」限量加贈KITKAT®巧克力。

肯德基+KITKAT®共同推出期間限定「奇巧可可流心三重奏蛋撻」。（圖／品牌業者提供）

聖誕節甜蜜開跑！85℃甜蜜聖誕趴即日起推出四款切片、三款整模，氛圍感十足的蛋糕外層覆蓋著厚實的奶油，再搭配聖誕樹、雪花或聖誕老人造型的裝飾，讓人一眼就感受到節日的喜悅。即日起到12/25主題款切片蛋糕第二件8折，另外85 Cafe APP會員購買指定整模主題蛋糕，更可參加英國JELLYCAT娃娃抽獎活動，全台限量販售。

85℃甜蜜聖誕趴。（圖／品牌業者提供）

12月2日麵包坊聖誕期間限定，可愛又迷人的聖誕麋鹿，售價45元，綿密扎實法國香頌麵包體淋上巧克力再裝飾上鹿角，就在冬季登場！麵包坊今年更特製新品麵包-聖誕拐杖(小)，售價28元，帶有楓糖甜味的枴杖麵包，外層淋上香濃黑巧克力，再以白巧克力細緻勾勒條紋，宛如雪夜裡的聖誕糖杖。

85℃甜蜜聖誕趴。（圖／品牌業者提供）

85℃甜蜜聖誕趴。（圖／品牌業者提供）

金車漢寶首度推出「有料」碗麵系列，全新登場的「川辣酸菜牛雙寶麵」與「老饕酸菜牛雙寶麵」兩款道地川味，真材實料的牛筋與厚切牛肉，結合濃郁道地的川味湯頭，打造泡麵界「豪有料」的霸主級美味。料多豐富調理包與多層次湯底風味，在家就能輕鬆享受有如在牛肉麵館現煮現吃的美味體驗。金車漢寶兩款新品碗麵目前已於全台各大量販超市及電商平台上架，售價每碗79元，上市期間皆享嚐鮮優惠價，賣場實際售價、優惠資訊與販售口味依各大通路公告為準。

金車漢寶「有料碗麵」系列-川辣酸菜牛雙寶麵與老饕酸菜牛雙寶麵。（圖／品牌業者提供）

德商foodpanda在25日舉辦第二屆商家頒獎典禮「foodpanda 金食獎（Golden Gourmet Awards）」，集結近百家連鎖品牌與在地餐飲夥伴共襄盛舉，展現外送產業最具規模與影響力的年度盛典。今年以「共創進化」為主題，foodpanda聚焦消費連結、數據洞察、與營運韌性三大核心，攜手消費者、商家與外送夥伴推動產業進化，全面演繹「共感、共榮、共穩」的實際成果。

foodpanda金食獎邀超過百家品牌商家，打造數位科技與外送餐飲產業的年度盛事。（圖／品牌業者提供）

台灣機能麵品牌「日日好食」與國際公益團體「愛女孩」攜手，發起「送愛到非洲」行動。捐贈並運送品牌核心產品「好控麵」高蛋白機能麵條至非洲烏干達，因為好控麵控醣、高纖維、高蛋白為主要訴求，能協助當地社區改善長期面臨的缺乏營養所造成的健康困境。日日好食創辦人麥育瑋將過往在國際開發援助機構的經驗化為實踐，透過這款一份即含一片雞胸肉蛋白質的機能麵食，成功將「維持既有飲食習慣、吃得更健康無負擔」的創新精神，推向國際，具體實踐「營養平等」的社會企業責任。

愛女孩長期關注非洲偏鄉，此次與日日好食合作，將一包包機能麵化為關懷的載體，透過志工溫暖的雙手親自送給烏干達的居民。（圖／品牌業者提供）

