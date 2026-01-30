發監前50分犯案！台中割頸男砍女老師「發IG預告」 拒投案衝國道遭車撞

記者潘靚緯／台中報導

63歲土風舞女老師遭35歲張姓男子持刀攻擊，身中12刀，頸部被割出10公分傷口。(圖／翻攝畫面)

台中一名35歲張姓男子，昨(29)日上午8點持刀砍殺李姓土風舞老師，行兇後逃逸走上國道闖入車道，遭車輛撞擊雙腿骨折重傷。案發前，張男甚至在IG發布4千多字長文，自曝殺人動機是因為種植火麻被抓，被依毒品罪重判，上訴最高法院遭駁回，加上被住家附近公園噪音、亂停車惹怒。據了解，昨(29)日就是張男毒品案的發監執行日，依規定上午8點50分要到台中地檢署報到，沒想到他卻持刀衝到公園砍人，再度犯案、一錯再錯。

廣告 廣告

張姓男子犯案前，甚至在IG寫下4千多字長文預告要「殺人」，自曝犯案動機。（圖／翻攝嫌犯IG）

張男在犯案前，竟事先在IG發布長達4千多字的預告文，以偏激言論控訴社會不公，他自稱因種植火麻盆栽販賣卻被檢警依販賣大麻移送，依毒品案遭重判5年6個月，他上訴到最高法院，114年12月17日遭駁回，他不死心，今年1月15日還找知名法醫高大成求助，情緒憤慨敘述自己並無販毒意圖，希望能替他平反冤屈，遭到高大成委婉拒絕。

張男不滿種火麻被當大麻依販毒罪判刑，上訴最高法院遭駁回後，還求助法醫高大成替他平反申冤。(圖／翻攝畫面)

出人意料的是，張男犯下毒品案的官司定讞，原定昨(29)日上午8點50分要到台中地檢署報到，執行發監，沒想到他卻在前一刻選擇帶刀攻擊女老師，又走上國道遭車輛撞擊。直到過了報到時間，台中地檢署準備通知前往拘提時，追查張男行蹤，這才發現張男又犯下砍人案件，因雙腳骨折被送往醫院。

台中地檢署表示，目前已加派員警在病房外戒護，等到張男傷勢穩定出院，不排除直接發監執行，或是移入看守所羈押，接受後續檢察官偵訊，張男「出院即入獄」，為自己的離譜犯行付出代價。

回顧這起砍人案發生在昨(29)日上午8點左右，35歲張姓男子與63歲李姓女子，在大雅區龍善二街的公園前，因播放土風舞音樂爆發爭執，張男突然拿出預藏的尖刀攻擊追砍，造成李女身中12刀、頸部重傷，經過手術已轉入加護病房觀察。據家人表示，張男先前就對李女因廣播放音樂問題積怨已久，曾徒手勒頸攻擊。

張姓男子在發監執行日未報到，持刀到公園砍人後，走上國道遭撞，雙腿骨折送醫。(圖／翻攝畫面)

而張姓男子犯案後，家人曾勸說他主動投案，張男斷然拒絕後，徒步走上國道1號，在北上174K附近闖入輔助車道，遭一輛轎車撞擊，雙腿骨折、意識不清被送往醫院，警方從他身上搜出2把刀，隨後轉往台中榮總開刀治療。

更多三立新聞網報導

不滿種火麻被判刑！割頸男激憤求助高大成「平反申冤」 對話內容曝

昔勒頸今砍殺土風舞女師 割頸男發4千字「預告」殺人嗆：人很多很好殺

台中雞場隱匿禽流感！目睹員工大量埋雞屍照賣蛋營利 吹哨農民：太缺德

豐康牧場爆發禽流感「病雞就地掩埋」隱匿未報 5千隻雞今全面撲殺

