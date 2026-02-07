發社群影片描繪歐巴馬夫婦成猿猴 川普刪文譴責稱沒看完影片

美國總統川普(Donald Trump)譴責他的社群媒體帳號發表的一段影片，將前總統歐巴馬(Barack Obama)和前第一夫人蜜雪兒(Michelle Obama)描繪為猿猴，這段影片被廣泛批評將非裔人士去人性化，包含來自部分共和黨人的批評。

白宮一開始為這個貼文辯護，但在影片公開的12個小後，於6日上午將它刪除。

川普6日被記者問到他是否對此譴責，他說：「我當然譴責。」

一名白宮官員說，「一名白宮工作人員誤發了這則貼文」，影片已經被下架。

川普表示，他看了影片的「第一部分」，但沒有看到遭到批評的最後一段。

川普說：「我們沒有看整段影片，我看了第一部分，內容是有關投票機的舞弊問題，它有多麼不正當，多麼令人作嘔。然後我把它交辦下去。一般情況下他們會檢視整個影片。但我猜有人沒有。」

一名川普顧問先前告訴路透社，在影片5日晚間發布前，川普並沒有看過影片，他在看過後下令將它撤下。

這兩名官員都拒絕透露姓名。白宮沒有回應關於這名工作人員身分的提問。根據川普顧問，只有少數資深幕僚才能直接使用川普的社群帳號。

白宮發言人李威特(Karoline Leavitt)幾個小時前為這則貼文辯護，稱這些負面反應是「假憤怒」。

川普在他的真實社群(Truth Social)平台分享了這段約1分鐘的影片，散佈了他2020年的敗選是舞弊造成的虛假論述。在影片接近尾聲時，一段顯然是AI生成的片段，將跳舞的靈長類動物的頭像換成了歐巴馬夫婦。

歐巴馬夫婦的發言人拒絕發表回應。

川普過去就曾分享過種族主義言論。他長期宣揚對歐巴馬的陰謀論，稱他並非在美國出生。川普5日在一場祈禱早餐會上表示，歐巴馬「非常糟糕」，並且是「可怕的國家分裂者」。(編輯：宋皖媛)

