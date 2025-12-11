發票中獎了！點下去「10萬直接蒸發」 財政部2招一秒抓詐騙

生活中心／朱祖儀報導

詐騙手法不斷推陳出新，讓人防不勝防！一名網友透露，自己最近突然收到發票中獎通知，當下沒有警覺就直接輸入資料，但到了輸入驗證碼步驟，才發現竟是9.9萬的交易通知，驚覺是詐騙，急忙掛失信用卡。文章曝光掀起討論。

一名網友在Threads發文表示，信箱突然收到一個發票中獎通知，本來很疑惑，但通知頁面逼真，他當下還是照著指示輸入資料。隨後到了填寫歸戶驗證的步驟，他收到銀行寄的驗證碼，才驚覺不對勁，發現驗證簡訊竟是9.9萬的交易通知。

原PO瞬間警覺性大增，回去看電子郵件的寄件者，發現不可能是客服信箱，擔心信用卡資料外流，因此馬上向銀行掛失。他也提醒，若其他人近來也有收到相關信件，一定要多加留意。

網友紛紛表示，「這類新款詐騙，真的變多了」、「基本上點選發送者查看信箱就知道詐騙」、「現在發票詐騙是不是變多了啊？都會發簡訊說你中獎了之類的」、「這真的會一不注意就一路輸入下去了」、「繼罰單之後，發票中獎也開始變詐騙手法了，真的什麼都能騙。」

先前財政部也提醒，財政部提醒，若真的收到「財政部電子發票整合服務平台」的通知信，民眾第一時間應先判斷寄件者電子信箱，接著再確認信中夾帶的連結網址，平台信箱及網址結尾都是政府專用的「.gov.tw」才是對的，若是其他奇怪亂碼就是詐騙，且平台不會寄Email通知載具異常，更不會要求輸入信用卡資訊。

財政部也指出，若民眾真的不慎輸入手機條碼驗證碼（密碼），建議變更密碼，避免被釣魚網站盜用，並再次提醒民眾，不要點擊不明網址，也不要隨意輸入信用卡等個資，如有接獲類似訊息，應立即撥打165反詐騙專線或平台客服專線。

