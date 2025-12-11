發票中獎信藏陷阱！民眾險遭詐9.9萬元 財政部教2招辨識

財政部針對近期猖獗的發票中獎詐騙案件發出警示，提醒民眾辨識官方信箱及網址結尾是否為「.gov.tw」，並強調平台不會要求輸入信用卡資訊。有網友就因誤信詐騙信件，差點遭盜刷99000元。

最近發票中獎詐騙案件劇增。（圖/記者高珞曦攝）

財政部先前發文指出，詐騙集團假冒財政部電子發票整合服務平台名義，寄送載具歸戶異常的詐騙信件，企圖誘騙民眾點擊連結進入假網站。高雄市政府警察大隊表示，正確的電子信箱應為「einvoice@einvoice.nat.gov.tw」，正確網址為「https://einvoice.nat.gov.tw」或「https://www.einvoice.nat.gov.tw」。

廣告 廣告

一名網友日前在社群平台Threads發文分享受騙經歷，表示收到發票中獎通知信件，內容提及尚未完成歸戶設定。儘管當下感到疑惑，但因通知頁面製作逼真，仍依照指示輸入相關資料。當進行到填寫歸戶驗證環節時，銀行傳來的驗證碼簡訊竟顯示為99000元的刷卡交易通知，才驚覺遭到詐騙。

該名網友表示，回頭檢視電子郵件的寄件者資訊後，發現根本不可能是客服信箱。擔心信用卡資料已經外流，立即向銀行辦理掛失手續並報警處理。他在Threads貼文提醒，「如果最近有收到相關的信件最好要多注意，有時候生活上真的一不小心就可能遇到詐騙，他們無所不在」。

財政部提醒民眾，收到「財政部電子發票整合服務平台」通知信時，第一時間應判斷寄件者電子信箱，接著確認信中夾帶的連結網址。（圖/中天新聞資料照）

貼文曝光後引發網友熱烈討論。有網友留言表示，「這類新款詐騙，真的變多了」、「基本上點選發送者查看信箱就知道詐騙」。也有網友指出，「現在發票詐騙是不是變多了啊？都會發簡訊說你中獎了之類的」、「這真的會一不注意就一路輸入下去了」、「繼罰單之後，發票中獎也開始變詐騙手法了，真的什麼都能騙」。

財政部提醒民眾，收到「財政部電子發票整合服務平台」通知信時，第一時間應判斷寄件者電子信箱，接著確認信中夾帶的連結網址。平台信箱及網址結尾都是政府專用的「.gov.tw」才是正確的，若出現其他奇怪亂碼就是詐騙。財政部強調，平台不會用E-mail通知載具異常，更不會要求輸入信用卡資訊。

財政部另外指出，民眾若不慎輸入手機條碼驗證碼（密碼），建議立即變更密碼，避免遭釣魚網站盜用。財政部再次呼籲民眾提高警覺，不要點擊不明網址，也不要隨意輸入信用卡等個人資料。如有接獲類似訊息，應立即撥打165反詐騙專線或平台客服專線查證。

延伸閱讀

北榮院長陳威明賣神藥？ 「台灣骨科聖手推薦」是詐騙

內政部禁「小紅書」引熱議 刑事局晚間再發新聞稿釋疑

知名作家遭盜照冒名詐騙 刑事局：今年已通報2萬件